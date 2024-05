Mercedes-Benz Trucks bietet Depot-Ladelösungen auf Alpitronic-Basis an

Wenn Fuhrparkbetreiber erstmals Elektro-Lkws anschaffen, stellt sich ihnen oftmals die Frage, wie sie die passende Ladeinfrastruktur auf ihren Betriebshof bekommen. Daran anknüpfend hat Mercedes-Benz Trucks nun ein ganzheitliches Ökosystem inklusive Beratung und Infrastruktur-Angeboten entwickelt: Der Lkw-Hersteller bietet Kunden nun zusätzlich zu Batterie-elektrischen Fahrzeugen auch den Kauf von Schnellladesäulen über seine Händler an. Das Angebot für das sogenannte „Depot Charging“ – also das Aufladen am eigenen Betriebsstandort – umfasst die Beratung, den Verkauf von Hardware und den technischen Service sowie Finanzierungslösungen für die Ladeinfrastruktur. Darüber hinaus übernehmen Partnerbetriebe von Mercedes-Benz Trucks auf Wunsch die Installation.

Als Ziel des Angebots bezeichnet Mercedes-Benz Trucks, für Kunden einen reibungslosen Ladevorgang und eine hohe Fahrzeugverfügbarkeit sicherzustellen. Start ist Ende Mai 2024 in Deutschland mit ersten Pilotprojekten bei unterschiedlichen Händlern, der Rollout erfolgt im Anschluss und weitere europäische Länder sollen schrittweise hinzukommen. Konzernschwester Daimler Buses hat bekanntlich einen ähnlichen Weg eingeschlagen, schon vorzeitig das Depotladen als weiteres Business aufgebaut – und diesen Geschäftszweig seit 2023 in der Daimler Buses Solutions GmbH gebündelt.

Bislang trat Mercedes-Benz Trucks im Rahmen seines Beratungsangebots eConsulting als Vermittler zwischen Transportunternehmen und Anbietern von Ladelösungen auf. Durch die Integration von Beratung, Ladesäulen und Ladesäulen-Service ins Portfolio von Mercedes-Benz Trucks reduziert sich für Kunden der Abstimmungsaufwand erheblich, da sie nur noch einen zentralen Ansprechpartner für ihre Elektro-Lkw und entsprechende Ladelösungen haben.

Stina Fagerman, Leiterin Marketing, Vertrieb und Services bei Mercedes-Benz Trucks, sagt dazu: „Mit unserer breit aufgestellten Beratung rund um die Elektrifizierung des Fuhrparks sind wir bereits seit Jahren ein Vorreiter der Branche. Durch den intensiven Austausch mit den Kunden haben wir unser eConsulting über die Jahre zudem kontinuierlich weiterentwickelt. Als Anbieter von Beratung und Ladesäulen für das Depot-Charging aus einer Hand setzen wir einen wichtigen Kundenwunsch in die Tat um. Damit wollen wir den Umstieg auf die E-Mobilität noch einfacher für unsere Kunden gestalten.“

Strategischer Partner für die Ladesäulen ist Alpitronic: Das Unternehmen wurde 2009 in Südtirol gegründet. Alpitronic, dessen Wurzeln in der Entwicklung von Leistungselektronik liegt, legt seit dem Jahr 2017 den Fokus auf die Entwicklung und Produktion der „Hypercharger“-Modellbaureihe.

