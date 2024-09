E-Reisebusse im Schienenersatzverkehr in den Niederlanden

An elektrische Linienbusse haben sich die Menschen in vielen Städten bereits gewöhnt. Doch elektrische Reisebusse haben noch echten Seltenheitswert. Nun gibt es in den Niederlanden ein sehenswertes Projekt: Im Schienenersatzverkehr zwischen Amersfoort und Zwolle wurden Ende letzter Woche von der staatlichen Eisenbahngesellschaft NS (Nederlandse Spoorwegen) erstmals drei elektrische Reisebusse eingesetzt.

„Bei NS möchten wir an der Spitze stehen, wenn es um nachhaltige Mobilität geht. Das gilt natürlich für unsere Züge, aber auch für den Busersatzverkehr, wenn diese unerwartet ausfallen. Wir hoffen, dass diese drei Busse zu mehr führen und sind gespannt, was unsere Fahrgäste von den Elektrobussen während der Arbeiten halten“, sagt Tim van Leeuwen, Leiter der Operation NS Operations.

Zum Einsatz kommt laut den Pressefotos der Nederlandse Spoorwegen offenbar der E-Reisebus T12E des chinesischen Herstellers Yutong. Die Busunternehmen Gebo Tours, Kupers Touringcars und Betuwe Express betreiben im Rahmen einer Kooperation je ein Exemplar.

Zusätzlich zum Start mit Elektro-Reisebussen führt NS zusammen mit der Royal Jan de Wit Group einen Versuch mit einem Wasserstoff-Reisebus durch. Ab Oktober wird die Jan de Wit Group einen Wasserstoffbus einsetzen, wenn sie den Busverkehr für NS organisiert. „Der Einsatz der Wasserstofftechnologie im privaten Busverkehr ist Neuland. Mit diesem Test wollen wir herausfinden, ob Wasserstoff angesichts der Besonderheiten des privaten Busverkehrs, in dem kein Tag das gleiche Einsatzmuster von Bussen und Fahrern aufweist, langfristig eine gute Alternative zu fossilen und Biokraftstoffen ist“, sagt Walter de Wit, Eigentümer der Royal Jan de Wit Group.

NS hat sich in der Konzession für das Haupteisenbahnnetz 2025-2033 darauf geeinigt, ab 2030 einen zu 100 Prozent emissionsfreien Schienenersatzverkehr mit Bussen anzustreben.

