Alpitronic nennt erste Details zum Megawatt-Ladesystem

Bereits im Mai dieses Jahres wurde das Ladesystem auf dem „E.ON Drive Summit“ in München angekündigt. Die neue Generation von Hochleistungs-Ladesäulen für Lkw soll bei E.ON-Kunden getestet und Anfang 2025 auf den Markt kommen, hieß es zu dem Zeitpunkt. Nun hat der italienische Ladesäulen-Hersteller erste Details zum Megawatt Charging System publik gemacht.

Demnach soll das System pro Ladepunkt eine Leistung von bis zu einem Megawatt bei einem maximalen Ladestrom von 1.500 Ampere unterstützen können. Der Wirkungsgrad wird mit 97 Prozent angegeben. Alpitronic teilt zudem mit, dass das System mit Blick auf Skalierbarkeit entwickelt wurde und soll dadurch „an die sich entwickelnde Industrie und weitere Leistungssteigerungen“ anpassbar sein. Als weiteres Merkmal hebt das Unternehmen die Zuverlässigkeit hervor: „Basierend auf seinem hocheffizienten SiC Power Stack bietet das System höchste Zuverlässigkeit, die sich in mehr als 80 Millionen Ladevorgängen bewährt hat.“

„Unser neues Megawatt Charging System stellt einen großen Sprung in der Ladetechnologie dar“, so Wolfgang Ademmer, CMO von Alpitronic. Und ergänzt: „Durch die Bereitstellung von MCS-Ladefunktionen kommen wir dem Bedarf von Logistikunternehmen nach, Elektro-Lkw im Fernverkehr einzusetzen und ebnen so den Weg für die Dekarbonisierung des Transportsektors.“

Alpitronic beabsichtigt, sein Megawatt-Ladesystem bei einer exklusiven Veranstaltung im Februar 2025 in Bozen vorzustellen. Der Produktionsstart ist hingegen für das zweite Quartal 2025 geplant. Vorab hätten Interessenten jedoch die Möglichkeit, sich auf der IAA Transportation zu informieren.

Quelle: Info per E-Mail, linkedin.com