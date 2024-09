Elektrolyt-Werk von E-Lyte in Kaiserslautern eröffnet

Gemeinsam mit dem strategischen Partner Fuchs-Gruppe, der sich vor zwei Jahren mit 28 Prozent an E-Lyte beteiligt hat, hat das Münsteraner Jungunternehmen in Kaiserslautern die notwendige Fertigungsinfrastruktur geschaffen, um die Industrialisierung, Skalierung und das weitere Wachstum der Elektrolyt-Herstellung zu ermöglichen.

Die Produktionsanlage ist nicht nur eine der modernsten ihrer Art, sondern revolutioniert auch den Prozess der Elektrolytherstellung. Die hochautomatisierte Anlage steuert die Rohstoffzufuhr präzise und sauber. Dank dieses effizienten Systems werden deutlich weniger Lösungsmittel für die Reinigung benötigt, was nicht nur die Produktionskosten, sondern auch den entstehenden Abfall erheblich reduziert. Dies macht den gesamten Prozess nachhaltiger und umweltfreundlicher – ein Grund, warum der Aufbau der Anlage durch das Umweltinnovationsprogramm in Deutschland gefördert wurde.

„Mit der Kooperation wollten wir uns neue Wege im Bereich der New Mobility eröffnen“, nennt Stefan Fuchs, CEO der Fuchs-Gruppe, die Beweggründe seines Unternehmens für die strategische Partnerschaft. „Wir haben mit E-Lyte unser Kompetenzfeld erweitert und sind in den Batteriemarkt eingestiegen – ein neues Terrain außerhalb der klassischen Schmierstoffe. Mit unserer Expertise im Bereich der Schmierstoffe und Funktionsflüssigkeiten können wir nun den gesamten Bedarf entlang des Lebenszyklus einer Batterie abdecken.“

Dass die Herstellung von Schmierstoffen und Elektrolyten nicht völlig wesensfremd ist, hatte vergangene Woche bei uns E-Lyte-CEO Ralf Wagner im Interview erzählt: „Die Ähnlichkeiten in der Produktion sind dabei größer, als man von außen denkt. Auch der Herstellungsprozess von Schmierstoffen ist hauptsächlich ein Mischprozess. Bei Elektrolyten ist das ähnlich, aber etwas komplexer, weil wir in unserem geschlossenen System Wasser ausschließen müssen – Wasser ist der Feind der Lithium-Ionen-Batterie. Wir konnten dennoch auf die etablierten Anlagenhersteller zurückgreifen, auf die Fuchs seit mehreren Jahren vertraut“, sagt Wagner über die Kooperation.

Die hergestellten Elektrolyte können für Lithium-Ionen-Batterien, Natrium-Ionen-Batterien und Superkondensatoren verwendet werden. Ein Großteil dieser Produktion wird direkt dem Markt für batterieelektrische Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Fuchs-CEO Stefan Fuchs ist beeindruckt von der Schnelligkeit, mit der sich E-Lyte von einem Startup aus Münster zu einem wichtigen europäischen Akteur im Batteriemarkt entwickelt hat: „Wir sind stolz darauf, als starker Partner mit Prozess- und Produktions-Know-how den Aufbau dieser hochmodernen Produktionsanlage für maßgeschneiderte Elektrolyte unterstützt zu haben.“ Es sei großartig, dass diese Vorreiterrolle auch durch die Nominierung für den Deutschen Gründerpreis anerkannt werde, so Fuchs weiter. Denn E-Lyte zählt zu den Top 3-Finalisten in der Kategorie „Aufsteiger“, die Preisverleihung findet am 24. September 2024 in Berlin statt.

