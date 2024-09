Opel zeigt seinen Wasserstoff-Movano auf der IAA

Die Stellantis-Marke hatte die Premiere des Opel Movano Hydrogen genannten Modells bereits Anfang September angekündigt – und so sind die zentralen Daten keine Überraschung mehr: Mit seiner Kombination aus Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb und Plug-in-Batterie kann der neue Opel Movano Hydrogen mehr als 500 Kilometer zurücklegen (WLTP1) und lässt sich in unter fünf Minuten mit Wasserstoff betanken – also deutlich schneller, als ein Elektrofahrzeug am Schnelllader braucht. Zudem ist die Reichweite 80 Kilometer höher als beim elektrischen Movano.

Der Elektromotor bietet 110 kW Leistung und ein maximales Drehmoment von 410 Newtonmetern. Beim Start oder Beschleunigen unterstützt die 11 kWh-Lithium-Ionen-Batterie. So arbeitet das Brennstoffzellensystem laut Opel stets unter optimalen Betriebsbedingungen. Außerdem lässt sich dank des Hybrid-Systems Bremsenergie zurückgewinnen und über den Elektromotor (Generator) als Strom in die Batterie speisen (Rekuperation).

„Wir bieten das größte Mitglied unserer Opel-LCV-Familie erstmals als Wasserstoff-Fahrzeug mit Brennstoffzelle an“, sagte Opel-Chef Florian Huettl bei der Vorstellung auf der IAA Transportation. „2021 haben wir den Opel Vivaro Hydrogen eingeführt, den ersten Wasserstoff-Transporter eines Automobilherstellers. Heute machen wir mit dem neuen Movano Hydrogen den nächsten großen Schritt und eröffnen unseren Kunden so ein noch stärkeres, umfassenderes LCV-Angebot.“

Bild: Opel Bild: Opel Bild: Opel Bild: Opel

Huettl führte weiter aus: „Zugleich übernimmt unser Newcomer alle Tugenden seiner batterie-elektrischen oder Diesel-Pendants“, erläuterte Huettl. Dazu zählen unter anderem 21 elektronische „Helfer. So ist der Movano einer der Ersten seiner Klasse, die assistiertes Fahren auf Level 2 ermöglichen. Und er bietet ein Ladevolumen von bis zu 17 Kubikmetern – reichlich Platz für gewerbliche Kunden also, die viel zu transportieren haben.

Auf der IAA nannte Huettl auch noch generelle Zahlen zum Transporter-Geschäft von Opel: „Wir konnten im vergangenen Jahr international mehr als 125.000 Opel-Nutzfahrzeuge verkaufen. Allein unser batterie-elektrischer LCV-Absatz hat um 41 Prozent zugelegt. Diesen Erfolg wollen wir fortführen – und deshalb haben wir neue, wegweisende Produkte für unsere Kunden hier in Hannover dabei.“

stellantis.com