Opel zeigt auf der IAA den Movano mit Brennstoffzelle

Mit seiner Kombination aus Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb und Plug-in-Batterie schafft der neue Opel Movano Hydrogen eine Reichweite von mehr als 500 Kilometer nach WLTP1-Messverfahren. Das Fahrzeug lässt sich dabei in unter 5 Minuten mit Wasserstoff betanken – das geht also deutlich schneller als ein Schnellladevorgang bei einem Batterie-elektrischen Auto.

Der Elektromotor des Opel Movano Hydrogen bietet 110 kW Leistung und ein maximales Drehmoment von 410 Newtonmetern. Beim Start oder Beschleunigen unterstützt eine 11 kWh-Lithium-Ionen-Batterie. So arbeitet das Brennstoffzellensystem laut Opel stets unter optimalen Betriebsbedingungen.

Wichtig für ein Nutzfahrzeug: Die Brennstoffzellen-Technologie ist platzsparend untergebracht, so dass reichlich Platz für Nutzlast bleibt. Je nach Variante können im Opel Movano Hydrogen bis zu 13 Kubikmeter (L3H2) oder sogar bis zu 17 Kubikmeter (L4H3) an Ladung verstaut werden. Die Nutzlast liegt bei bis zu 1.370 Kilogramm.

Für große Transporter mit Wasserstoffantrieb wie den Opel Movano Hydrogen hat die Stellantis-Gruppe eine eigene Plattform entwickelt. Diese ermöglicht die schon oben für den Movano Hydrogen genannten Leistungsdaten, nämlich eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern und die Betankung innerhalb von fünf Minuten, ohne Kompromisse bei Zuladung, Ladevolumen und Leistung zu erfordern.

Der Opel Movano Hydrogen ist derweil nicht das erste Wasserstoff-Fahrzeug von Opel. Bereits seit Ende 2021 gibt es den kleineren Opel Vivaro Hydrogen, den wir hier getestet haben. Den Movano selbst wiederum gibt es seit Februar 2024 als Batterie-elektrische Version.

Auf der IAA Transportation vom 16. bis 22. September wird Opel am gemeinsamen Stand von Stellantis Pro One (Standnummer C70 in Halle 13) neben dem Opel Movano Hydrogen auch den neuen Opel Combo Electric und das ebenfalls batterie-elektrische Leichtkraftfahrzeug Opel Rocks Electric mit dem für Lieferdienste und Co. praktischen Kargo-Kit zeigen.

stellantis.com