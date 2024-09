Söder kürt München beim Gratis-Parken für E-Autos zum Vorbild

Das sagte Söder nach Angaben von Teilnehmern der CSU-Fraktionsklausur in Kloster Banz in seiner Grundsatzrede vor den Abgeordneten. Wie ernst der Vorstoß gemeint ist, ist schwer einzuschätzen. Söder gilt als wankelmütig und hat in der Vergangenheit schon diverse Male seine Positionen geändert. Beispielsweise war er früher für ein Verbrenner-Verbot – und ist heute dagegen.

Beim bisherigen Modell in München ist die Voraussetzung für das zweistündige Gratis-Parken ein E-Kennzeichen. Das erhalten Besitzer in Deutschland für Fahrzeuge, die mindestens 40 Kilometer rein elektrisch zurücklegen können oder maximal 50 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen.



