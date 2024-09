AE Elemental eröffnet Recyclingfabrik in Polen

Die Europa-Expansion über das 50:50-Joint-Venture AE Elemental hatte Ascend Elements erst im April angekündigt. Nicht einmal sechs Monate später haben Ascend und der polnische Partner Elemental die gemeinsame Anlage in Zawiercie offiziell eröffnet. Diese kann jährlich 12.000 Tonnen gebrauchter Lithium-Ionen-Batterien verarbeiten – diese Kapazität wurde bereits im Frühjahr genannt. Das entspricht lauf dem Unternehmen rund 28.000 Elektroautos.

Der Ausbau vor Ort wird aber unmittelbar weitergehen: Ab Herbst soll in Zawiercie eine weitere Anlage gebaut, die Lithium extrahieren kann. In der nun eröffneten Fabrik werden die EV-Batterien entladen, zerlegt und dann zerkleinert. Als Endprodukt dieses Prozesses steht die sogenannte schwarze Masse, in der die wertvollen Batterie-Aktivmaterialien enthalten sind – andere Rohstoffe wie Aluminium können hier bereits abgespalten werden. Die Aufarbeitung der schwarzen Masse zu batterietauglichen Materialien soll dann in der Erweiterung erfolgen, die bis 2026 betriebsbereit sein soll.

Nach der Anlage in Polen plant das Joint Venture in Deutschland den Bau der größten Recyclinganlage für Lithium-Ionen-Batterien Europas mit einer Jahreskapazität von 25.000 Tonnen oder rund 58.000 E-Auto-Batterien. Einen möglichen Standort nennt Ascend Elements in der aktuellen Mitteilung zur Eröffnung der Anlage in Polen noch nicht.

„Dies ist ein bedeutender Meilenstein für Ascend Elements, denn es handelt sich um unsere erste großtechnische Batterierecyclinganlage in Europa. Wir freuen uns, in dieser wunderschönen Anlage eng mit Elemental Strategic Metals zusammenzuarbeiten“, sagt Mike O’Kronley, CEO von Ascend Elements. „Die Expansion nach Europa wird es uns ermöglichen, unsere Kunden vor Ort besser zu bedienen und der Branche dabei zu helfen, die neuen EU-Vorschriften einzuhalten, die recyceltes Material in neuen Batterien vorschreiben.“

„Wir sind unserem Ziel, ein weltweit führender Anbieter von Recyclingmaterialien für die Herstellung von EV-Batterien zu werden, deutlich näher gekommen“, sagte Michał Zygmunt, CEO von Elemental Strategic Metals. „Als Teil unseres Beitrags zum Joint Venture mit einem renommierten amerikanischen Partner stellen wir eine hochmoderne industrielle Weiterverarbeitungsanlage in Zawiercie und eines der am weitesten entwickelten Netzwerke von Abfallsammelstellen in Europa mit umfassendem Wissen und Erfahrung im Bereich Recycling und Abfalllogistik zur Verfügung.“

ascendelements.com