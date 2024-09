Smart #5 startet in China bei rund 31.000 Euro

Vorgestellt wurde der Smart #5 bereits im August – seitdem ist klar, dass Smart mit dem Auto auf die Premium-Mittelklasse abzielt. Und mit einer Länge von 4,70 Metern ist der Smart #5 die endgültige Abkehr von der Positionierung von Smart als Kleinstwagenmarke. Zur Erinnerung: Der 1998 eingeführte erste Smart hatte gerade mal eine Länge von 2,50 Metern.

Doch unter der neuen Eigentümerstruktur, nämlich dem Joint Venture von Mercedes-Benz mit dem chinesischen Autokonzern Geely, wird Smart nun zur „Portfoliomarke“ weiterentwickelt. Nach dem Kompakt-SUV #1 und dem zugehörigen SUV-Coupé #3 ist der #5 nun bereits das dritte Modell der neu aufgestellten Marke.

Beim #5 hat Mercedes-Benz vor allem die Gestaltung in Form der Designsprache „Sensual and Sharp“ beigesteuert und Geely die Technik in Form der 800-Volt-Plattform PMA2+. Die 100-kWh-Batterie des Smart #5 verfügt über eine Super-Charging Funktion (4C), die eine Aufladung von 10 Prozent auf 80 Prozent in 15 Minuten schafft. Der Wagen erzielt Reichweiten von über 740 km nach dem chinesischen Messverfahren CLTC .

In China in der Smart #5 zum Start in acht verschiedenen Farben erhältlich: Saturn Beige, Terra Green, Pulsar Ruby, Meta Black, Grain White, Cyber Silver, Laser Red und Future Brown. Die D-Säule ist mit einem leuchtenden Logo versehen. Gleichzeitig sind Outdoor-Adventure-Kits wie ein Dachlaser-Suchscheinwerfer, Dachgepäckträger, zwei kleine Seitenrucksäcke und Kletterleitern auf der linken und rechten Seite vorhanden. Die Anhängelast beträgt 1,6 Tonnen.

Nach der nun begonnenen Vorverkaufsphase wird der Smart #5 in China Ende Oktober in den regulären Verkauf gehen. Anfang 2025 soll er dann auch in Europa eingeführt und ausgeliefert werden. Die Preise für Deutschland sind noch unbekannt, dürften aber allein wegen der Zollproblematik deutlich höher liegen – denn der Smart #5 wird zumindest laut jetztiger Planung nur in China gebaut.

carnewschina.com