BAIC kürzt Kapazitäten seiner E-Auto-Tochter BJEV massiv

Die Verringerung der Produktionskapazitäten verdeutlicht die Schwierigkeiten des Unternehmens, so der chinesische Fachdienst CN EV Post. Konkret schließt BJEV seine drei Autofabriken in Peking, Qingdao in der Provinz Shandong und Cangzhou in der Provinz Hebei. Dafür eröffnet BJEV eine neue Fabrik in Peking.

Diese Änderung geht einher mit einer massiven Reduzierung der Produktionskapazität: Statt bislang 320.000 Elektroautos kann BJEV im neuen Setup nur noch 120.000 Einheiten produzieren. Der Schritt ist ungewöhnlich, da Elektroautos in China boomen und mittlerweile fast die Hälfte aller verkauften Autos batterie-elektrisch oder Plugin-Hybride sind.

BAIC BJEV, seit seinem Start im Jahr 2013 ein Pionier auf dem chinesischen Elektroauto-Markt, hat offenbar den Anschluss verloren. Seit 2019 sind die Verkäufe des Unternehmens allmählich zurückgegangen, und im Jahr 2021 wurden nur 26.000 Fahrzeuge verkauft. Mittlerweile ist die Lage zwar wieder besser, denn 2023 lag der Absatz bei 92.000 Einheiten. Im ersten Halbjahr 2024 ging er aber wieder auf 28.000 Einheiten zurück. Das ist weit entfernt von der zuletzt verfügbaren Produktionskapazität von 320.000 Einheiten pro Jahr, daher nun die Einschnitte.

BJEV vermarket seine Autos unter drei Marken: Arcfox, Beijing sowie Stelato, wobei Stelato eine Zusammenarbeit zwischen BAIC BluePark und Huawei ist. Übrigens ist BJEV-Mutter BAIC zugleich der größte Aktionär von Mercedes-Benz und hält eine Beteiligung von 9,98 Prozent. Umgekehrt ist auch Mercedes-Benz an BAIC beteiligt. Beide Partner bauen zudem gemeinsam in China Autos.

