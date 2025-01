China-Auftakt des Mercedes CLA wohl erst im zweiten Halbjahr

Wie das chinesische Branchenportal 36kr unter Berufung auf ein Unternehmensdokument berichtet, verzögert sich der Produktionsauftakt für den elektrischen CLA mit China-spezifischem langem Radstand von April auf August 2025. Auf Anfrage des Portals kommentierte Mercedes-Benz lediglich, dass der neue vollelektrische CLA mit langem Radstand im Jahr 2025 in Produktion gehe und aktuell in großem Maßstab getestet werde.

Laut 36kr soll es jedoch Problem bei der Softwareentwicklung geben, weshalb es nun auch zu der mehrmonatigen Verzögerung kommt. Insidern zufolge tüftelt der Autobauer noch an der E/E-Architektur des CLA. An diesem Punkt haben viele klassische OEMs Nachholbedarf wie etwa der Rückgriff von Volkswagen auf Technologien von Xpeng zeigt. Mercedes-Benz versucht, die Software-Herausforderungen mit seinem Joint-Venture-Partner BAIC Motor zu überwinden. So haben die Stuttgarter ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Shanghai eingerichtet und ein Team von mehreren hundert Mitarbeitern zusammengestellt, um im Bereich der E/E-Architektur, des smarten Cockpits und des intelligenten Fahrens den Anschluss zu halten.

Die neue Generation des CLA, die auf der IAA Mobility 2023 noch als Studie vorgestellt wurde, ist für Mercedes ein wichtiges Modell. In der E-Limousine debütiert dieses Jahr die vollkommen neue E-Plattform namens MMA, die die Elektroautos von Mercedes auf Jahre prägen soll – vor allem mit ihrer Effizienz, wie wir jüngst ausführlich berichtet haben. Der CLA bildet den Auftakt für die kommende Kompakt-Modellfamilie der Stuttgarter, die für hohe Stückzahlen sorgen soll. Die Europa-Produktion erfolgt im badischen Rastatt.

Daneben soll die neue Generation des CLA eben auch in Peking gebaut werden. Für China bietet Mercedes bisher die A-Klasse Limousine in einer Langversion als Kompaktmodell an, diese Aufgabe soll der CLA übernehmen. Die neue Generation soll in Peking wahlweise mit Elektroantrieb oder Benziner gebaut werden.

Beijing Benz Automotive (BBAC) baut seit 2005 Mercedes-Autos für China, darunter auch schon jetzt einige elektrische Modelle. So wurde dort der inzwischen wieder eingestellte EQC für China gebaut, im Moment werden dort der EQA, EQB, EQE und EQE SUV für den lokalen Markt gefertigt. Hinzu kommen einige Verbrenner-Limousinen und -SUV, wobei es sich überwiegend um China-spezifische Langversionen handelt, die in Europa nicht erhältlich sind.



