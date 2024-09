Iveco Bus erhält zwei eMobility-Aufträge aus Frankreich

Zunächst in den Nordosten des Landes in die Champagne: Der Auftrag an Iveco Bus umfasst 20 elektrischen Gelenkbussen des Typs GX 437 Elec Linium BRT. Zudem hat sich der Gemeindeverband Grand Reims eine Option auf neun weitere Fahrzeuge dieses Typs gesichert. Die 18 Meter langen Gelenkbusse bieten Platz für bis zu 142 Fahrgäste (inklusive Stehplätze). Nähere Angaben zum Antrieb macht Iveco Bus in der Mitteilung nicht, es ist lediglich von „Batterien mit hoher Energiekapazität“ die Rede, welche die Reichweite sicherstellen wollen.

Das Kürzel BRT steht für Bus-Rapid-Transit, es handelt sich also um spezielle Fahrzeuge für Schnellbuslinien. Die 20 Ivecos sollen ab Herbst 2025 auf zwei BRT-Linien eingesetzt werden: Die Linie 1 verbindet den zukünftigen Campus der NEOMA Business School/ESAD mit der Universität Reims Champagne Ardenne – sie verläuft über den Hauptbahnhof entlang einer wichtigen Achse im Stadtzentrum. Die Linie 2 verbindet den Hauptbahnhof Reims und die Stadt Cormontreuil. Soe führt dabei durch das Viertel Châtillons, das im Rahmen der Stadterneuerung saniert wird.

Die Busse werden vom Huet-Depot aus eingesetzt. Dort wird derzeit auch die nötige Ladeinfrastruktur installiert, mit 32 Ladepunkten wird sogar noch eine kleine Reserve für weitere Fahrzeuge. Die Ladeinfrastruktur stammt von Mobility, das Unternehmen wird auch die Smart-Charging-Software Cway einsetzen, um die Anlage optimal zu steuern und das Laden der E-Busse mit den Netzanforderungen in Einklang zu bringen.

Beim zweiten Frankreich-Auftrag für Iveco Bus wird eine solche Lade-Software nicht nötig sein, denn der Gemeindeverband Lorient Agglomération hat bei Iveco Bus 19 Wasserstoffbusse des Typs GX 337 H2 in der Version Linium BRT bestellt. Die ersten fünf sollen im zweiten Halbjahr 2025 in das IziLo-Netz aufgenommen werden und die restlichen schrittweise folgen.

Auch hier handelt es sich um BRT-Busse, die in der Wasserstoff-Ausführung eine 100-kW-Brennstoffzelle von Hyundai nutzen. Zusammen mit der 69 kWh großen Puffer-Batterie von FPT Industrial sollen die vier Wasserstoff-Tanks eine Reichweite von bis zu 450 Kilometern ermöglichen.

Besonders ist hier die Art und Weise, wie der Wasserstoff nachgetankt werden soll. Bereits 2023 hat der Gemeindeverband mit dem Bau einer Station zur Wasserstoff-Verteilung begonnen. Der erneuerbare Wasserstoff wird dort nicht – wie sonst bei Wasserstoff üblich – Tankstellen-artig innerhalb weniger Minuten nachgetankt, sondern langsam über den Zeitraum von vier Stunden. Dafür verfügt die „Tankstelle“ aber über 19 Zapfpunkte, so dass alle Busse gleichzeitig über Nacht mit neuem Wasserstoff versorgt werden können.

ivecogroup.com (Grand Reims), ivecogroup.com (Lorient)