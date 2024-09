Fastned installiert Schnellladesäulen in London

An den ersten fünf Standorten werden insgesamt 50 Ladebuchten zur Verfügung stehen. Offenbar hat Places for London bereits während der Suche nach einem Partner mit dem Beschaffungsprozess begonnen, so dass das Joint Venture unmittelbar nach seiner Gründung starten kann. Laut Fastned sollte das noch vor Ende des Jahres der Fall sein.

Doch zurück zu den ersten Standorten: Fastned erklärt, dass „jeder Standort das Potenzial hat, mindestens sechs öffentlich zugängliche Schnellladestationen zu bieten, darunter mindestens eine Station für Menschen mit Behinderungen“. Die fünf ersten Standorte sind:

Hanger Lane – ein unbebautes Grundstück abseits des North Circular

Canning Town – eine Lage am Straßenrand abseits der A13

Parkplatz neben der U-Bahnstation Hatton Cross – ein spezieller Bereich innerhalb des Parkplatzes

Tottenham Hale – ein ehemaliger Parkplatz, der derzeit als Baustelle genutzt wird

Hillingdon Circus – ein Bereich neben der U-Bahnstation Hillingdon

Darüber hinaus plant das neue Joint Venture, in Zukunft weitere 25 Standorte zu installieren – „mindestens“. Nach Angaben des Betreibers von Ladestationen könnte das Joint Venture bis zu 65 Knotenpunkte errichten, „je nach Marktnachfrage und sich bietenden Gelegenheiten“.

Places for London ist die Immobiliengesellschaft von Transport for London (TfL). Gemeinsam mit Fastned will es die Zahl der Schnellladestationen in der britischen Hauptstadt erhöhen. Die Standorte sollen nicht nur Ladestationen, sondern auch Toiletten oder Einzelhandelsflächen bieten, sofern die Standorte groß genug sind.

„Wir freuen uns, dass wir Fastned als bevorzugten Partner für unser neues Joint Venture ausgewählt haben, um eine Reihe von neuen Ladestationen für Elektrofahrzeuge zu errichten“, sagt Mark Farrow, Direktor für Strategie und Planung bei Places for London. „Diese neuen Ladestationen, von denen die erste Anfang 2026 eröffnet werden soll, werden es denjenigen, die ihre Elektrofahrzeuge schnell aufladen müssen, noch einfacher machen, da es an jedem Standort mehrere Ladebuchten geben wird. Dies wird London dabei helfen, die Verpflichtung des Londoner Bürgermeisters, bis zum Jahr 2030 eine kohlenstofffreie Stadt zu erreichen, zu erfüllen.

Tom Hurst, UK Country Director für Fastned, fügt hinzu: „Die Londoner verdienen ein erstklassiges E-Ladenetz für all die täglichen Fahrten und längeren Reisen. Deshalb freuen wir uns und sind stolz darauf, weitere ultraschnelle Ladestationen an wichtigen Standorten in der Stadt zu errichten, um Londons Umstellung auf Elektromobilität voranzutreiben.“

Fastned ist kein Neuling in London. Das Unternehmen betreibt bereits einen der am stärksten frequentierten Schnellladestationen Londons in Greenwich.

Dieser Artikel von Carla Westerheide ist zuerst auf unserer englischsprachigen Ausgabe electrive.com erschienen.