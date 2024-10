Toyota vertagt US-Produktionsdebüt von dreireihigem E-SUV

Ein Unternehmenssprecher erklärte nun, dass der Produktanlauf des noch namenlosen Elektro-Geländewagens um einige Monate auf das folgende Jahr verschoben werde. Die Rede ist nun von einem nicht näher spezifizierten Zeitpunkt im Jahr 2026. Wie unter anderem „Bloomberg“ berichtet, hält Toyota aber generell an seinen Plänen fest, vermehrt Elektroautos in den USA anzubieten. Ebenfalls noch 2026 soll demnach ein weiteres E-SUV im Werk in Princeton im US-Bundesstaat Indiana anlaufen.

Wir erinnern uns: Im Februar hatte Toyota bekannt gegeben, 1,3 Milliarden US-Dollar in die Hand zu nehmen, um sein Werk in Kentucky für die Produktion von Elektroautos umzurüsten. Im April folgte dann die Ankündigung, auch 1,4 Milliarden Dollar in das Werk in Indiana für eine zweite Elektroauto-Produktion zu investieren.

Übergeordnet drosselt Toyota sein weltweites Produktions-Zwischenziel für reine Elektroautos aber einem kürzlichen Medienbericht zufolge um 30 Prozent – und zwar auf 1 Million E-Autos im Jahr 2026 von zuvor für dieses Jahr geplanten 1,5 Millionen Einheiten. Im Vergleich zum aktuellen E-Auto-Absatz bedarf aber auch dieses gekürzte Ziel schon einer enormen Steigerung.

bnnbloomberg.ca, bbc.com