Fortescue ordert elektrische Planierer bei MacLean

Erst vor zwei Wochen hatte Fortescue einen Großauftrag bei Liebherr publik gemacht, inklusive der Lieferung von 475 neuen E-Fahrzeugen für Minen in Westaustralien. Nun geht die „Einkaufstour“ der Australier weiter. Beim kanadischen Hersteller MacLean beziehen sie zwischen 2026 und 2029 eine Flotte von 30 elektrischen Gradern des Typs GR8 EV, die in Fortescues Bergbaubetrieben in Westaustralien zum Einsatz kommen sollen.

Wie auch bei Liebherr handelt es sich nicht um ein klassisches Hersteller-Kunden-Verhältnis, sondern Fortescue trägt bei Entwicklung und Produktion sein eigenes Batterie-elektrisches Antriebssystem bei, das in-house von Fortescues Technologiesparte Fortescue Zero stammt. Dieses wird in die Grader verbaut, bei denen es sich um Baumaschinen zum Planieren großer Flächen handelt.

Dino Otranto, CEO von Fortescue Metals, gibt sich fest entschlossen, Fortescue zum führenden Unternehmen für grüne Technologie, Metalle und Energie zu machen. Bis 2030 sollen allen voran die australischen Eisenerzbetriebe kein CO2 mehr emittieren. „Um unsere 2030-Mission zu erfüllen, müssen wir mit gleichgesinnten Unternehmen wie MacLean zusammenarbeiten, die einen stolzen Ruf für die Entwicklung und Herstellung innovativer und hochwertiger Produkte für den Untertagebau haben. Wichtig ist, dass sie auch unsere Vision für eine Bergbauindustrie – und eine Welt – teilen, die nicht mehr auf fossile Brennstoffe angewiesen ist.“

MacLean-CEO Kevin MacLean betont, dass sein Unternehmen seit über 50 Jahren Fahrzeuge für den Untertagebau herstelle und auch schon fast seit einem Jahrzehnt Erfahrungen mit Elekrifizierungs-Programmen sammle. „Unsere bisherige Erfolgsbilanz umfasst 25 batterieelektrisch betriebene Fahrzeugmodelle, 100 verkaufte EV-Einheiten – von Bohrhämmern über Auslegerfahrzeuge bis hin zu Gradern […]. Jetzt richten wir unser Augenmerk auf den Tagebau.“

Übrigens: Bei der Elektrifizierung seiner Baumaschinen setzt der kanadische Hersteller schon länger auf Technologie von Xalt Energy und Freudenberg Battery Power Systems, beides Töchter des deutschen Zulieferers Freudenberg Sealing Technologies (FTS). Konkret greift MacLean auf das Batterie-Subpack XMP76P von Freudenberg Battery Power Systems zurück.

fortescue.com, macleanengineering.com