Volvo stellt Führung schlanker auf – Vize-CEO Annwall geht

Mit der neuen, laut Volvo einfacheren Organisation wollen nicht nur Entscheidungen schneller gefällt werden können, sondern man will auch die Zusammenarbeit erhöhen. „Dazu verflachen wir unsere Struktur im kommerziellen Teil des Unternehmens – die Verantwortlichkeiten der Regionen werden gestärkt und die Mitarbeiter , die den Kunden am nächsten sind, werden ermächtigt , wichtige Entscheidungen zu treffen“, so die schwedische Geely-Tochter.

„In einer sich rasch verändernden Welt müssen wir sicherstellen, dass unsere Organisation für die Navigation in einem anspruchsvolleren Markt gerüstet ist“, sagt Volvo-CEO Jim Rowan. „Wir gruppieren jetzt unser kommerzielles Führungsteam neu und konzentrieren uns darauf, Volvo Cars durch mehr Geschwindigkeit und Effizienz noch stärker zu machen.“

Die wohl größte unter zahlreichen, personellen Veränderungen: Chief Commercial Officer Björn Annwall, der zugleich auch Stellvertreter von Rowan ist, tritt ab. Er werde den Übergang der neuen Organisation unterstützen, bevor er „einen nächsten Schritt außerhalb von Volvo Cars unternimmt“. Der Zeitpunkt des Ausscheidens wird in der Mitteilung nicht genau genannt.

Annwalls Ziel ist nicht bekannt

Annwall hat eine lange Karriere im Volvo-Spitzenmanagement hinter sich, er war etwa Senior Vice President Marketing, Sales and Service, später Leiter der „Global Consumer Experience“, dann Leiter der EMEA-Region und zugleich, der Global Commercial Operations. Ab 2021 war er dann Finanzvorstand und hat in dieser Zeit den Volvo-Börsengang begleitet. Im Juni 2022 wurde er dann zum Chief Commercial Officer und stellvertretenden CEO ernannt.

„In den vergangenen neun Jahren hat Björn ein starkes Team um sich herum aufgebaut, das die bevorstehende wichtige Arbeit fortsetzen wird, und ich freue mich darauf, eng mit ihm zusammenzuarbeiten , um diesen Übergang zu ermöglichen“, wird Rowan zitiert. „Außerdem möchte ich Björn meinen herzlichsten Dank für seinen enormen Beitrag zu Volvo Cars im Laufe der Jahre aussprechen, einschließlich der entscheidenden Rolle, die er bei unserem erfolgreichen Börsengang, der Förderung unseres Umstiegs auf Elektrifizierung und unserer Expansion in neue Märkte gespielt hat.“

Auch Annwall selbst kommt zu Wort: „Es war ein Privileg, Volvo Cars in diesen Jahren in verschiedenen Rollen begleiten zu dürfen . Wir haben Verkaufszahlen und Markterträge gesteigert, sind von einem privaten zu einem börsennotierten Unternehmen geworden, haben unsere Marke und unsere digitalen Fähigkeiten gestärkt, ein starkes Team aufgebaut und unsere Position im Premiummarkt ausgebaut. Volvo Cars bleibt auf einer spannenden Reise der Elektrifizierung und wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle im Automobilsektor spielen.“

Ebenfalls auf Vorstands-Ebene ist die Personalie Erik Severinson: Er wird als Chief Product & Strategy Officer die kommerzielle Strategie sowie Unternehmens- und Produktstrategie , Programmmanagement , Nachhaltigkeit, Digitales , Qualität und Energiegeschäft leiten.

Das „Executive Management Team“ (EMT) von Volvo Cars besteht dann aus Rowan (CEO) Johan Ekdahl (CFO), Chefjuristin Helen Hu, Francesca Gamboni als Chief Supply Chain & Manufacturing Officer, Hanna Fager als Chief People Officer, Anders Bell als Chief Engineering & Technology Officer, der Leiterin Kommunikation und Außenbeziehungen, Olivia Ross-Wilson, und eben Severinson.

Die weiteren Wechsel spielen sich auf Ebene des erweiterten „Group Management Team“ ab, zu dem auch die EMT-Mitglieder gehören. Zum 1. November wird Arek Nowinski Präsident für Internationale Märkte und leitet das Geschäft in Europa , den USA und Kanada, APEC, Lateinamerika und globale Importeure sowie die Volumenplanung und das globale Angebot. Gretchen Saegh-Fleming, die derzeit die Marketingteams weltweit leitet , wird künftig den Bereich Customer Experience & Marketing verantworten. Und Oscar Bertilsson Olsborg wird Leiter des globalen Handelsgeschäfts . Neben der Händler- und Serviceentwicklung ist er für Commercial Digital verantwortlich. Darüber hinaus sind noch neun weitere Manager Mitglieder des GMT, hier gibt es aber keine Änderungen.

