2025er Chevrolet Silverado EV kommt mit mehr Reichweite

Die Preise für den Silverado EV 2025 beginnen bei 57.095 US-Dollar (rund 52.000 Euro). Dadurch soll das Fahrzeug für eine größere Anzahl von Käufern erschwinglich werden. Die neue Max-Range-Ausstattung, die allerdings erst bei 77.795 US-Dollar (rund 71.000 Euro) startet, erreicht eine geschätzte EPA-Reichweite von 492 Meilen (ca. 792 Kilometer) und übertrifft damit alle anderen elektrischen Pickup-Trucks bei weitem.

Dass GM eine so hohe Reichweite anbietet, liegt womöglich daran, dass viele Kunden ihre Fahrzeuge auch nutzen, um Anhänger zu ziehen, wie InsideEVs vermutet. Denn mit beispielsweise einem Wohnwagen oder Bootsanhänger sinkt die tatsächliche Reichweite deutlich, so dass die Normreichweite ohne Anhänger besonders hoch sein muss.

„Pickup-Truck-Kunden sagen uns, dass die Reichweite eines der Haupthindernisse für die Anschaffung eines EV ist. Der 2024 Silverado EV war bereits der Reichweitenführer, und für das neue Modelljahr haben wir die Messlatte noch höher gelegt“, sagte Scott Bell, Vice President bei Chevrolet. „Eine zweite Einstiegshürde ist der Preis, deshalb verstärken wir das Silverado EV-Angebot, indem wir mehr Auswahl bieten. Für 2025 führen wir eine LT-Ausstattung ein, bieten ein erschwinglicheres RST-Paket und erweitern das WT-Angebot. Diese gesteigerte Leistungsfähigkeit und Zugänglichkeit ist eine gute Nachricht für das Segment, die Branche und die Marke.“

Die neue LT-Ausstattung bietet folgende Highlights:

300 kW öffentliches Schnellladen

408 Meilen Reichweite mit einer vollen Ladung

474 Kilowatt starker Elektromotor

Einzigartige untere Frontschürze und gehobene Außenbeleuchtung, einschließlich beleuchteter goldener Fliege vorne

Serienmäßiger Infotainment-Bildschirm mit 17,7-Zoll-Diagonale und 11-Zoll-Diagonale im Fahrer-Informationszentrum

Serienmäßige 18-Zoll-Aluminiumräder, später im Modelljahr sind auch 22-Zoll-Räder als Zubehör erhältlich

5,7 Tonnen Anhängelast und 820 Kilogramm Nutzlast

General Motors bietet den Silverado erst seit dem Modelljahr 2024 als Elektroauto an. Der Silverado EV wird im Factory Zero Detroit-Hamtramck Assembly Center in Michigan – dem Ausgangspunkt für GMs markenübergreifende EV-Strategie – mit Teilen aus dem Inland und der ganzen Welt montiert. Zusätzlich soll der Wagen auch im Werk Orion Township gebaut werden, doch dort ist der Produktionsstart bereits mehrfach verschoben worden und wird nun für Mitte 2026 angepeilt.

chevrolet.com, insideevs.com