Mobilize Duo: Renault-Twizy-Nachfolger startet wohl bei 9.990 Euro

Für diesen Betrag gibt es den Mobilize Duo als L6-Version – also mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h. Die L7-Version, die bis zu 80 km/h schnell fahren darf, soll bei 11.600 Euro starten, wie „Autocar“ berichtet. Die Nutzfahrzeug-Version namens Bento mit einer Lade-Kiste anstelle des zweiten Sitzplatzes soll später erhältlich sein, hier sind auch „Autocar“ noch keine Preise bekannt.

Die Preise nennt Mobilize in der Mitteilung nicht, wohl aber die technischen Daten des Twizy-Nachfolgers. Der Duo ist 2,43 Meter lang, der Bento kommt aufgrund der 649 Liter großen Gepäckbox auf 2,54 Meter. Damit ist der Duo rund 20 Zentimeter länger als der alte Twizy, mit 1,30 Metern ist er aber auch acht Zentimeter schmaler.

Sowohl der Duo als auch der Bento setzen auf einen 48-Volt-Elektromotor, der dem Hybridsystem des Renault Austral entnommen wurde. Die Batterie nutzt NMC-Zellen und kommt auf einen Netto-Energiegehalt von 10,3 kWh – also so viel wie eines der fünf Module aus dem neuen Renault 5 mit 52-kWh-Batterie. Das soll im Duo für bis zu 161 Kilometer Reichweite nach WLTC reichen, im Bento sind es 149 Kilometer. „Selbst im Winter liegt die Reichweite bei über 100 Kilometern, was für die meisten Fahrerinnen und Fahrer ausreicht“, so Mobilize.

Bild: Razorfish Bild: Razorfish Bild: Razorfish Bild: Razorfish

Geladen wird über einen Anschluss, der sich hinter eine Klappe an der Front des Fahrzeugs versteckt. Serienmäßig ist der Anschluss für das Laden an der Haushaltssteckdose. Damit soll innerhalb von einer Stunde (also etwa in der Mittagspause) Strom für 25 Kilometer in den Akku fließen, das Aufladen von 20 auf 80 Prozent dauert drei Stunden und 50 Minuten. Optional gibt es auch einen Typ-2-Stecker für das Laden an öffentlichen AC-Ladestationen (oder einer Wallbox). Dann verkürze sich die Ladezeit um rund 25 Minuten, wie Mobilize schreibt.

„Für junge Auszubildende oder Studierende, die abseits öffentlicher Verkehrsmittel leben, markiert der Duo ein Instrument der Unabhängigkeit. Dank der großen Reichweite und der geringen Anzahl von Ladevorgängen können sie ihre Reisen genießen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass ihnen der Strom ausgeht“, erklärt Benjamin Manceau, Produktleiter Mobilize Duo & Bento.

Im Vergleich zum Twizy wirde auch das Fahrwerk angepasst. „Die breite Spur und die optimal positionierten Stoßdämpfer trotzen den Unebenheiten städtischer Straßen und häufigen Wechseln der Fahrbahnoberfläche und tragen so zum hohen Fahrkomfort bei“, heißt es in der Mitteilung. Und auch die Sicherheit wurde erhöht: Für den Fahrer ist im Lenkrad ein Airbag integriert – eher unüblich in dieser Fahrzeugklasse.

Bei der Entwicklung wurde auch Wert auf die Nachhaltigkeit gelegt: Die wichtigsten Karosserieteile wie Stoßfänger, Kotflügel und Radkästen bestehen zu 60 Prozent aus recycelten Polymeren. Am Ende ihres Lebenszyklus sollen der Duo und Bento zu 95 Prozent wiederverwertbar sein. Und um die Produktions- und Reparaturkosten zu senken, sind zudem die vorderen und hinteren Stoßfänger identisch. Auch die Schweller lassen sich sowohl links als auch rechts montieren, statt zwei kommt eine einzige Blinkeranzeige zum Einsatz. Dadurch werden fünfmal weniger Teile benötigt als bei einem herkömmlichen Fahrzeug.

Offen ist, ob der Mobilize Duo am Ende günstiger wird als sein Vorgänger. Der Preis von 9.990 Euro, den „Autocar“ für Frankreich erfahren haben will, lässt sich nicht direkt auf Deutschland übertragen. Hierzulande hat der Twizy in der 45-km/h-Version kurz vor seinem Produktionsende 11.450 Euro gekostet, das 80-km/h-Modell startete bei 12.150 Euro.

mobilize.co.de, autocar.co.uk