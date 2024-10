Hyundai partnert mit kanadischem Batterie-Recycler Lithion

Das kanadische Unternehmen Lithion, das vor zwei Jahren General Motors als Investor gewonnen hatte, strebt an,98 Prozent der in Elektroautobatterien enthaltenen Mineralien zurückzugewinnen sowie 95 Prozent der Batteriekomponenten. Dazu hat Lithion im Juni eine Recyclinganlage in Saint-Bruno im Großraum Montreal eingeweiht, die vergangenes Jahr angekündigt worden war. Die Anlage soll jährlich über 15.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien verarbeiten, die aus Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie aus Produktionsausschuss stammen.

Durch die Kooperation wird Lithion zum Partner für über 250 Hyundai- und Genesis-Händler in ganz Kanada. Diese können sich nun an das Lithion-Team wenden, wenn sie im Besitz eines Fahrzeugs sind, dessen Batterie sich am Ende ihres Lebenszyklus befindet. Lithion wird die Batterie dann an seine Recyclinganlage in Saint-Bruno zur Verarbeitung liefern.

„Als Vorreiter beim Übergang zur Elektrifizierung ist es für uns wichtig sicherzustellen, dass die Elektrofahrzeuge, die wir auf den Markt bringen, einen möglichst geringen ökologischen Fußabdruck haben. Durch die Partnerschaft mit Lithion können wir ein optimales Recycling unserer Batterien sicherstellen und gleichzeitig mit einem kanadischen Unternehmen zusammenarbeiten“, sagt Ken Maisonville, Executive Director of Customer Experience and Aftersales bei Hyundai Auto Canada.

„Seit vielen Jahren hat Lithion das Privileg und das Glück, global und lokal mit Hyundai zusammenzuarbeiten, einem visionären Unternehmen, das sich der Suche nach nachhaltigen Kreislaufwirtschaftslösungen für seine Lithium-Ionen-Batterien verschrieben hat. Wir sind sehr stolz darauf, dieses weltweit führende Unternehmen der Automobilbranche zu unseren Kunden zählen zu dürfen. Diese Partnerschaft ebnet weltweit und hier in Kanada den Weg in die Zukunft, indem sie Lithions kritische, zentrale und unverzichtbare Rolle in der Wertschöpfungskette der Batterieherstellung bekräftigt“, so Yves Noël, Lithions Vice President und Chief Business Development Officer.

Seit der Fertigstellung der Recyclinganlage in Saint-Bruno im Sommer haben sich die kommerziellen Aktivitäten von Lithion laut dem Unternehmen erheblich weiterentwickelt und es wurden mehrere mehrjährige Verträge mit Partnern unterzeichnet.

lithiontechnologies.com