Lithion errichtet erste Batterie-Recyclinganlage nahe Montreal

Der von General Motors unterstützte kanadische Batterierecycling-Anbieter Lithion baut seine erste kommerzielle Anlage zur Gewinnung kritischer Mineralien in St-Bruno-de-Montarville in der Nähe von Montreal und will deren Betrieb im Herbst dieses Jahres starten.

Der Bau läuft bereits und schreitet laut der Mitteilung planmäßig voran. Ob es sich dabei um ein neues Gebäude handelt oder ob Lithion eine bestehende Halle für seine Zwecke umbaut, wird aber nicht erwähnt. Klar ist aber, dass es sich zunächst um eine mechanische Verarbeitung von Batterien handelt: Lithion St-Bruno wird jährlich über 15.000 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien verarbeiten, die aus Elektro-, und Hybridfahrzeugen sowie aus Produktionsausschuss stammen.

Danach erfolgt der Bau einer Hydrometallurgieanlage, in der das Konzentrat in seine Bestandteile zerlegt wird, um Lithium, Kobalt und Nickel in Batteriequalität herzustellen. Die Inbetriebnahme dieser zweiten Anlage ist nach einer bevorstehenden Finanzierungsrunde und Standortauswahl für 2026 geplant, wie es in der Mitteilung heißt.

St-Bruno-de-Montarville liegt östlich von Montreal und in unmittelbarer Nähe der Gemeinden Saint-Basile-Le-Grand und McMasterville, die offenbar in der engeren Auswahl von Northvolt für den Bau einer nordamerikanischen Zellfabrik sind. Lithion gibt an, dass man von der Nähe zur wachsenden Batterieindustrie in Quebec profitieren wolle – und auch von der „einfachen Beschaffung von Batterien und nicht konformen Materialien aus Kanada und den Vereinigten Staaten“.

„Von Anfang an war es unser Ziel bei Lithion, die Energiewende wirklich nachhaltig zu gestalten, indem wir die vollständige Kreislaufwirtschaft von Batteriematerialien ermöglichen“, sagt Benoit Couture, Präsident und CEO von Lithion. „Die heutige Leistung ist ein Beweis für das beispiellose Maß an Innovation, Zusammenarbeit und Integrität, das unser Team an den Tag gelegt hat.“

Die Ansiedlung wurde von der Regierung der Provinz Quebec gefördert und gemäß den Zitaten von gleich zwei Ministern willkommen geheißen. „Das Lithion-Projekt passt in unsere Entwicklungsstrategie für die Batterieindustrie, die sich auf die Gewinnung, Verarbeitung und das Recycling unserer kritischen Mineralien konzentriert“, sagt etwa Pierre Fitzgibbon, Minister für Wirtschaft, Innovation und Energie, der zugleich auch der zuständiger Minister für regionale Wirtschaftsentwicklung rund um Montreal ist.

prnewswire.com