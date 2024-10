Eliso installiert Schnelllader an Standorten der Eichhorn AG

Die Bauzentren der Eichhorn AG befinden sich in Birstein, Büdingen, Gedern, Glauburg-Stockheim, Lich und Wartenberg-Angersbach. Nun sollen einzelne Parkplätze mit Schnellladern, die auch für Fahrzeuge mit Anhänger zugänglich sein sollen, ausgestattet werden. Bei dem Aufbau geht es um insgesamt 13 High Power Charger mit je zwei Ladepunkten. Wie sich die Schnellladesäulen auf die Standorte verteilen, geht aus der Pressemitteilung allerdings nicht hervor.

Klar ist hingegen, dass jeder Ladepunkt über eine Leistung von mindestens 200 kW verfügen soll. Lädt nur ein Fahrzeug an einer Ladesäule, sollen auch bis zu 400 kW möglich sein. Der Hardware-Lieferant wird zwar nicht genannt. Es dürfte sich aber um Alpitronic handeln. Immerhin hat Eliso Anfang 2023 einen entsprechenden Rahmenvertrag mit dem Ladeinfrastruktur-Hersteller abgeschlossen. Bis Mitte 2025 sollen alle Standorte eröffnet worden sein. Wann der erste Standort in Betrieb gehen soll, wird jedoch nicht genannt.

„Die Eichhorn AG ist sehr froh, mit Eliso einen kompetenten und zuverlässigen Partner für die Ausstattung mit Schnellladesäulen gefunden zu haben“, so Stephan Eichhorn, Vorstandsmitglied der Eichhorn AG. „Wir freuen uns sehr, dass wir den Ausbau von Ladeinfrastruktur nun auch in Hessen weiter vorantreiben können“ ergänzt Eliso-Geschäftsführer Johannes Brodführer.

Eliso mit Sitz in Stuttgart plant, baut und betreibt Ladeinfrastruktur im Kundenauftrag oder in Eigenregie. Die Ladepunkte in der Offenbacher Doppel-Zentrale von Hyundai Deutschland und Hyundai Europa stammt etwa von Eliso, auch mit Euronics und Möbel AS gibt es ähnliche Vereinbarungen zum Bau von Ladepunkten. Und über die Beteiligung an dem Konsortium Via Deutschlandnetz wird Eliso auch an insgesamt 828 Ladepunkten an 106 Standorten des Deutschlandnetzes in der Mitte und im Norden des Landes beteiligt sein.

„Im Rahmen der Deutschlandnetz-Ausschreibung des Bundes konzentrieren wir uns derzeit vor allem auf den Aufbau in den nördlichen und östlichen Bundesländern. Dennoch verfolgen wir das Ziel, ein flächendeckendes eliso-Ladenetz in ganz Deutschland zu etablieren. Deshalb freuen wir uns umso mehr, die Eichhorn AG als Standortpartner gewonnen zu haben“, so Brodführer.

Quelle: Info per E-Mail