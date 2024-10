Mini enthüllt zwei vollelektrische Modelle von John Cooper Works

Konkret handelt es sich um den dreitürigen Mini John Cooper Works Electric sowie den fünftürigen John Cooper Works Aceman. Beide kommen auf eine Leistung von 190 kW, ein Systemdrehmoment von 350 Nm sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Der Dreitürer benötigt 5,9 Sekunden zum Sprint von 0 auf 100 km/h, der Fünftürer schafft dies in 6,4 Sekunden. Die Motorleistung liegt damit 30 kW höher als beim Cooper SE (160 kW).

Dagegen ist die Batterie die gleiche wie beim Cooper SE und kommt bei beiden Varianten auf einen Energiegehalt von 54,2 kWh Energiegehalt (brutto). Für den Mini John Cooper Works Electric liegt die im Testzyklus WLTP ermittelte Reichweite bei bis zu 371 Kilometern, beim Mini John Cooper Works Aceman sind es 355 Kilometer.

Dass Mini einen vollelektrischen John Cooper Works launchen will, ist seit dem britischen Goodwood Festival of Speed im Juli bekannt. Damals wurde ein Prototyp vorgestellt, den Mini als „signifikanten Meilenstein“ für die Marke bezeichnete – eben weil er das erste, rein elektrische JCW-Modell wird. „Mit seinem markanten Design und dem fortschrittlichen Elektroantrieb verkörpert dieser Prototyp das Engagement von Mini für Innovation und Elektromobilität“, hieß es dazu im Sommer.

Mini folgt mit der Entwicklung der neuen elektrischen Modelle von JCW einer langen Rennsporthistorie. Vor mehr als sechs Jahrzehnten entwickelte der Sportwagen-Konstrukteur John Cooper eine extrem sportliche Version des klassischen Minis, die in kurzer Zeit beachtliche Erfolge auf Rennstrecken und Rallyepisten verzeichnete, zum Beispiel mit drei Gesamtsiegen bei der Rallye Monte Carlo. Zuletzt unterstrich Mini mit einem Prototyp auf Basis des neuen Mini John Cooper Works mit einem Klassensieg beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring den Rennsport-Anspruch der Marke.

„Mit den neuen, vollelektrischen Mini John Cooper Works Modellen bringen wir die legendäre Performance und Fahrdynamik von Mini in eine völlig neue Ära. Wir kombinieren die Tradition und den Charakter der Marke Mini mit modernster Technologie, um ein einzigartiges Fahrerlebnis zu schaffen, das unsere Kunden begeistern wird“, sagt Stefan Richmann, Leiter der Marke Mini.

Ein Feature, mit dem Mini bei den vollelektrischen JCW-Modellen für Rennsport-Feeling sorgen will, ist eine elektrische Boost-Funktion für eine besonders kraftvolle Leistungsentfaltung. Mit dem Betätigen eines Wippschalters am Sportlenkrad aktiviert der Fahrer den Gokart-Modus. Für Überholmanöver sowie performancebetonte Beschleunigung stehen dann 20 kW elektrische Motorleistung zusätzlich zur Verfügung und sollen einen einzigartigen Fahrspaß erzeugen. Die Einstellung des Fahrwerks soll für zusätzliches Gokart-Gefühl sorgen. High-Performance-Reifen mit besonders ausgeprägtem Grip gehören ebenso zur Serienausstattung beider Modelle.

Beim Design gibt es nette Spielereien: Das rot-weiß-schwarze John Cooper Works Logo erinnert an die Zielflagge im Motorsport und ziert den oktogonalen Frontgrill in Hochglanzschwarz. Als Willkommensprojektion aus den Außenspiegeln begrüßt das leuchtende Logo den Fahrer außerdem bereits vor dem Einsteigen. Das sportliche Design kann durch ein Kontrastdach in Chili Red oder ein John Cooper Works spezifisches Multitone-Roof mit rot-schwarzem Farbverlauf verstärkt werden.

Im Innenraum fasst ein hochauflösende OLED-Display mit 240 mm Durchmesser alle relevanten Fahrzeugdaten zusammen. Für Fahrer und Beifahrer sind die Klima-, Medien-, Telefon- und Navigationseinstellungen jederzeit über das Zentralinstrument zugänglich. Durch die neuen Mini Experience Modes kann das Ambiente im Interieur individuell abgestimmt werden.

Die neuen, vollelektrischen Mini John Cooper Works Modelle sind in Deutschland ab Januar 2025 verfügbar. Der dreitürige Mini John Cooper Works Electric ist ab 39.700 Euro brutto (zzgl. Überführungs- und Übergabekosten in Höhe von 950,00 Euro zzgl. Zulassung) erhältlich. Ab 42.200 Euro brutto (zzgl. Überführungs- und Übergabekosten in Höhe von 950,00 Euro zzgl. Zulassung) ist der fünftürige Mini John Cooper Works Aceman erhältlich.

