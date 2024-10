Daimler Truck übergibt 20 E-Lkw an Reyes Beverage Group

Die Reyes Beverage Group (RBG) will ihren gesamten Fuhrpark bis 2039 lokal emissionsfrei betreiben. Die ersten 20 Einheiten schwerer E-Lkw der US-Fahrzeugklasse 8 sind nun in ihrer Niederlassung in Huntington Beach in Orange County stationiert. Die folgenden neun Freightliner eCascadia sollen dagegen am Standort San Bernardino zum Einsatz kommen.

Die Elektro-Lkw werden an ihren jeweiligen Depots aufgeladen. Auf einem beiliegenden Pressebild ist zu sehen, dass es sich um platzsparende Ladestationen handelt, die auf einer Brückenkonstruktion angebracht sind, um die Trucks von oben zu laden. Der Freightliner eCascadia ist mit drei Batterieoptionen erhältlich, nämlich mit 194 kWh, 291 kWh und 438 kWh. Da die Lkw für RBG laut Pressemitteilung eine typische Reichweite von 220 Meilen“ (354 Kilometer) haben, hat sich das Unternehmen offenbar für das größte Batteriepaket entschieden. Das Aufladen des Fahrzeugs auf 80 Prozent soll 90 Minuten dauern.

„Wir freuen uns, dass wir zu den ersten in unserer Branche gehören, die diese Elektrofahrzeuge einsetzen“, sagt Tom Reyes, Präsident von RBG West. „Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unseren Nachhaltigkeitszielen und zur Einhaltung staatlicher Vorschriften.“



