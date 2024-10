Microlino wird zum Cabrio

Als Studie hatte Micro das von Strandfahrzeugen der 1960er Jahre inspirierte Konzept bereits vor zwei Jahren auf der Pariser Automesse vorgestellt. Jetzt steht in Paris die Serienversion, die 2025 auf den Markt kommen soll. Die Variante mit dem abnehmbaren Hardtop bezeichnet Micro selbst als „das Retro-Elektro-Cabrio für Europas Sommer-Hotspots“.

„Die Microlino Spiaggina ist eine Idee, mit der wir schon vor Jahren herumgespielt haben und die nun endlich Wirklichkeit geworden ist“, kündigt Co-Grüner Merlin Ouboter an. „Es wird das stilvollste Fahrzeug für Europas Sommerdestinationen wie Portofino, St. Tropez oder Ibiza werden.“ Möglich sei auch der Einsatz als Mietfahrzeug in Hotels ansonnigen Sommerdestinationen in Europa und bald auch in den USA.

Technisch gibt es – abgesehen vom Dach natürlich – keine großen Unterschiede zum bekannten Microlino. Die Spiaggina nutzt den mittleren Akku mit 10,5 kWh, der wie im Microlino für 177 Kilometer nach WMTC-Messverfahren reichen soll. Mit festem Dach gibt es bekanntlich auch die 5,5-kWh-Batterie und seit diesem Sommer auch einen 15-kWh-Akku für maximal 228 Kilometer Reichweite. Ob auch das Cabrio später die anderen Akku-Optionen erhält, ist nicht bekannt.

Mit einer Leistung von 12,5 kW und einer Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h gibt es auch bei diesen Eckdaten keine Abweichung, ebenso beim 230 Liter großen Kofferraum. Damit soll auch das Cabrio „ausreichend Platz für Gepäck, Einkäufe oder Strandutensilien“ bieten.

Der Verkauf soll zwar erst 2025 starten, dennoch können Interessenten jetzt schon aktiv werden – indem sie sich online einen Platz auf der Warteliste sichern. Zuerst wird das Cabrio in einer limitierten First Edition in zwei Farbkombinationen verfügbar sein. Der Einstiegspreis für die First Edition mit 10,5-kWh-Akku liegt bei 24.990 Euro.

Micro präsentiert in Paris nicht nur die Serienversion der Microlino Spiaggina, sondern gibt auch einen Ausblick auf zukünftige Möglichkeiten für Kunden: Noch im Jahr 2024 wird das „Microlino Custom Program“eingeführt, dass es ermöglicht, den Microlino individuell zu gestalten.“Kunden können dann aus einer breiten Palette an Aussenfarben für Dach, Karosserie,Trim Linie und Radkappen wählen“, erklärt das Unternehmen. Wie teuer das wird, gibt Micro aber noch nicht an.

