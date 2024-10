2nd-Life-Akkuspezialist Voltfang gewinnt Interzero als Investor

Durch den Einstieg von Interzero (früher Interseroh genannt) gewinnt das Jungunternehmen einen weiteren prominenten Partner: Erst 2020 gegründet, verfügt die Firma für Batteriespeicher heute bereits über Großkunden wie Aldi Nord, McDonald’s und Schaltbau sowie über Max Viessmann als Investor und Goldbeck als Partner.

Voltfang hat sich auf die Wiederverwendung von Elektroauto-Batterien für stationäre Speichersysteme spezialisiert, die sowohl Indoor als auch Outdoor verwendet werden können. Dieser Markt wird Second Life genannt, weil Batterien dadurch ein zweites Leben erhalten.

Zur Investitionsrunde selbst: Voltfang konnte sich im Rahmen einer Series A über acht Millionen Euro, inklusive 800.000 Euro an Förderungen, sichern. Angeführt wurde die Finanzierungsrunde vom niederländischen Deeptech-Investor Forward.One, gefolgt vom oben bereits erwähnten Interzero. Frühere Investoren wie PT1, AENU, Helen Ventures, Daphni, Aurum Impact (Family Office von Goldbeck) und Maximilian Viessmann haben sich erneut beteiligt.

Voltfang will mit Hilfe der Finanzierung sein Produktportfolio erweitern und die Leistung seiner Batteriespeichersysteme durch die Weiterentwicklung seiner Software fürs Energiemanagement verbessern. „Wir freuen uns sehr, mit Forward.One und Interzero zwei Partner an Bord zu haben, die nicht nur finanzielles Engagement, sondern auch ein tiefes Verständnis für unsere Vision und den Energiesektor mitbringen“, sagt David Oudsandji, CEO und Mitgründer von Voltfang. „Der Fokus von Forward.One auf Hardware und Climate Tech sowie das Know-how von Interzero in der Kreislaufwirtschaft passen perfekt zu unseren Zielen. Das jeweilige Fachwissen unserer neuen Investoren wird von unschätzbarem Wert sein, um weiterhin innovativ und führend im Bereich der nachhaltigen Energiespeicherung zu sein.“

Die Investition von Interzero passt zur Vision des Unternehmens, nämlich einer „Welt ohne Abfall“, die Wiederverwendung, Nachhaltigkeit und Second-Life-Konzepte als entscheidende Komponenten auf dem Weg zu Zero-Waste hervorhebt. Interzero bietet Voltfang nicht nur Know-how im Bereich der Kreislaufwirtschaft, sondern auch Zugang zu einem breiten Netzwerk im Bereich der Kreislaufwirtschaft, welches die starken Wachstumsaussichten von Voltfang unterstützen wird.

Die Speichersysteme von Voltfang werden aus requalifizierten Batterien für Elektrofahrzeuge gebaut und bieten eine nachhaltige Lösung für die wachsenden Anforderungen des Energiesektors. Die Systeme tragen laut Voltfang dazu bei, die Energienutzung zu optimieren, die Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Energiequellen zu verringern und Lastspitzen effektiver zu bewältigen. Das Unternehmen plant, bis Ende 2025 eine zusätzliche Batteriekapazität von 40 MWh auszuliefern.

voltfang.de