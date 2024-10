Orlen baut Schnellladepark in Elmshorn

Der Schnellladepark wird mit Hyperchargern von Alpitronic ausgestattet, und zwar mit acht Exemplaren der Version HYC-400 mit jeweils zwei Ladepunkten. Wenn nur ein Fahrzeug lädt, so beträgt die Ladeleistung bis zu 400 Kilowatt. Sind zwei Fahrzeuge angeschlossen, so können diese sich die Ladeleistung teilen.

Die Ladeplätze werden überdacht und das Dach wird mit einer Photovoltaikanlage bestückt, um nachhaltigen Strom zu erzeugen. Zusätzlich zu den Lademöglichkeiten will Orlen nicht näher benannte weitere Services für die Nutzer bereitstellen, um den Komfort während der Ladezeiten weiter zu erhöhen.

„Mit diesem Schritt setzen wir ein weiteres Zeichen für den Ausbau von Ladeinfrastrukturen, um der steigenden Nachfrage nach leistungsfähigen Lademöglichkeiten gerecht zu werden und die Elektromobilität in unserem eigenen Netz zu fördern. Besonders freut uns, dass wir unseren ersten Ladepark in direkter Nähe unserer Firmenzentrale in Elmshorn realisieren können“, sagt Orlen-Deutschlandchef Artur Frankiewicz.

Der symbolische erste Spatenstich auf dem rund 1.500 Quadratmeter großen Grunstück an der Werner-von-Siemens-Straße erfolgte gemeinsam mit dem Oberbürgermeister der Stadt Elmshorn, Volker Hatje. Er sagt: „Es ist mir eine große Freude, beim Start dieses innovativen Bauprojektes der Firma Orlen dabei zu sein. Eine E-Tankstelle direkt an der A23 ist nicht nur für die Menschen aus Elmshorn und Umgebung von großer Bedeutung, sondern auch für alle Reisenden, die mit ihren E-Fahrzeugen auf der A23 an Elmshorn vorbeifahren und einen Tankstopp einlegen müssen. Mit der Errichtung dieser E-Tankstelle setzt das Unternehmen ein weiteres Zeichen für nachhaltige Mobilität und umweltbewusste Energieversorgung. Sie ist ein weiterer Baustein für eine umweltfreundliche Zukunft der Mobilität und verbessert die Infrastruktur unserer Stadt.“

Die Fertigstellung des E-Ladeparks in Elmshorn, der sich in direkter Nähe zur A23-Ausfahrt Elmshorn und der Bundesstraße 431 befindet, ist für Ende 2025 geplant. Derzeit betreibt Orlen hierzulande über 40 Ladepunkte – und liegt damit weit hinten den einst selbst gesteckten Zielen: Im September 2022 hatte Orlen angekündigt, an seinen Tankstellen in Deutschland 434 Ladesäulen mit 868 Ladepunkten errichten zu wollen, und das innerhalb von drei Jahren. Das ist kaum noch machbar – dafür hat Orlen im April 2024 neue ehrgeizige Ziele ausgerufen und will nun innerhalb von drei Jahren die Marke von 1.000 Ladepunkten in Deutschland knacken und bis 2030 die Marke von 3.000 Ladepunkten.

orlen-deutschland.de