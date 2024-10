CATL positioniert sich für Zellproduktion in Indonesien

Das neue Joint Venture soll laut verschiedenen Nachrichtenagenturen Investitionen von bis zu 1,18 Milliarden Dollar (bis zu 1,09 Milliarden Euro) in eine Fabrik in Karawang in Westjava planen. Dort streben die Partner an, Batteriezellen mit einer Jahreskapazität von 15 GWh herzustellen. Der Produktionsstart ist laut Reuters für 2027 vorgesehen.

Bei der CATL-Tochter handelt es sich um eine Einheit namens CBL International Development. Auf der anderen Seite des Joint Ventures steht IBC – eine staatliche Gesellschaft, die den Aufbau einer Batterie-Lieferkette für Elektrofahrzeuge in Indonesien etablieren soll. Im Inland wird IBC oft als Industri Baterai Indonesia (IBI) bezeichnet. Überraschend kommt die enge Zusammenarbeit beider Seiten nicht: CATL wird bereits seit Ende 2020 mit einer Batteriefabrik in Indonesien in Verbindung gebracht.

Die dortige Regierung bemüht sich seht stark um Investitionen aus dem eMobility-Sektor, da in Indonesien ein großer Teil der globalen Nickel-Reserven liegt. Die Regierung in Jakarta will nicht nur diese Rohstoffvorkommen erschließen, sondern auch die nachfolgende Wertschöpfung über die Nickelverarbeitung, Kathodenmaterialien, Batterieproduktion und auch Fahrzeugwerke in dem Land etablieren. Im Sommer haben etwa Hyundai und LGES eine Batteriezellfabrik in Indonesien in Betrieb genommen, Hyundai eröffnete dort zudem 2022 sein erstes indonesisches Fahrzeugwerk.

Im selben Jahr vermeldete CATL bereits eine Drei-Parteien-Vereinbarung zwischen der eigenen Tochter Brunp sowie der IBC und Antam, ein Teil des staatlichen indonesischen Bergbauunternehmens Mind. In diesem Zuge kündigte CATL an, umgerechnet knapp 5,5 Milliarden Euro in Indonesien zu investieren, wobei die entsprechenden Projekte vor allem die Bereiche Nickelabbau und -verarbeitung, Batteriematerialien, Batterieherstellung sowie Batterierecycling umspannen sollen.



