China: Nevo bringt elektrischen SUV-Pickup-Hybrid auf den Markt

Mit dem E07 will Nevo in China eine spezielle Zielgruppe ansprechen – vorrangig Privatkunden mit dem Bedarf nach einem elektrischen Pickup –, greift aber hierfür zu einem Trick. Denn in China werden Pickups nicht als Pkw, sondern als leichtes Nutzfahrzeug eingestuft. Mit dieser Kategorie unterliegen sie im Vergleich zu einem SUV oder einem Van „zahlreichen Beschränkungen“, wie es chinesische Medien ausdrücken. Daher gibt es in China derzeit quasi nur Pickups, die auf Firmenkunden zugeschnitten sind.

Vor diesem Hintergrund ist die hybride Karosserieform des E07 zu sehen: Offiziell ist der Wagen ein SUV, kann also wie ein Pkw zugelassen werden. Mit der Wandlungsfähigkeit kann der E07 auf Wunsch aber auch eher wie ein Pickup genutzt werden, was für Nevo ein großes Verkaufsargument darstellt. Aber: Mit 300 Kilogramm fällt die Traglast der Ladefläche sehr gering aus. Damit liegt der Verdacht nahe, dass der E07 nicht das Beste aus zwei Welten kombiniert, sondern eher weder Fisch noch Fleisch ist.

Mit Batterie-elektrischem Antrieb gibt es drei Optionen. Die Basisversion hat einen 165 kW starken Heckmotor, optional gibt es auch eine Single-Motor-Version mit 252 kW Leistung. Das Allrad-Modell kombiniert den stärkeren Elektromotor im Heck mit einer 188 kW starken Maschine an der Vorderachse, womit sich 440 kW Systemleistung ergeben. Es werden zwei Akkus angeboten, ein 70,5 kWh großes LFP-Pack und eine 90 kWh große NMC-Batterie. Damit sollen zwischen 551 und 651 Kilometer Reichweite im chinesischen CLTC-Normtest möglich sein.

Die Range-Extender-Version gibt es mit zwei Antrieben: Die Single-Motor-Version verfügt über eine 231 kW starke Antriebseinheit im Heck, die Dual-Motor-Version hat zusätzlich einen 131 kW starken Frontmotor. In beiden Fällen ist ein 39 kWh großer LFP-Akku für 230 Kilometer Reichweite verbaut. Zusammen mit dem 110 kW starken 1,5-Liter-Benziner als Range Extender steigt die kombinierte Reichweite (bei vollem Tank und vollem Akku) auf 1.130 Kilometer.

Der Changan Nevo E07 ist 5,05 Meter lang, zwei Meter breit und 1,64 Meter hoch, den Radstand gibt Changan mit 3,12 Metern an. Es handelt sich dabei um einen Fünfsitzer mit zwei Sitzreihen – hinter den Rücksitzen fällt die Dachlinie stark ab, um die Pickup-Ladefläche zu ermöglichen. Im Innenraum gibt es einen 15,4 Zoll großen Touchscreen in der Mitte, aber kein Cockpit-Display vor dem Lenkrad: Dieses wurde durch ein Head-up-Display mit rechnerisch 28,8 Zoll Anzeigen-Diagonale ersetzt.

Als Nevo E07 BEV „Air“ startet die Batterie-elektrische Version bei 199.900 Yuan, also umgerechnet 25.920 Euro. Das BEV-Topmodell „Ultra“ steht mit 319.900 Yuan (41.480 Euro) in der Liste. Beim Nevo E07 EREV gibt es das Basismodell „Air“ nicht, hier werden nur die drei höheren Ausstattungen „Pro“, „Max“ und Ultra“ angeboten – jeweils 20.000 Yuan günstiger als die BEV-Version. Beim Range Extender reichen die Preise also von 209.900 Yuan bis 299.900 Yuan (27.220 bis 38.890 Euro).

cnevpost.com, carnewschina.com