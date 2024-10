Kraken übernimmt Smart-Charging-Spezialisten Jedlix

Mit der nun getätigten Übernahme will das Unternehmen seine Position als Anbieter flexibler Nachfragesteuerung für Energieversorger stärken. Gleichzeitig soll der Deal Elektroauto-Fahrern die Nutzung von „günstigerer und sauberer Energie“ ermöglichen. Details wurden allerdings nicht genannt.

„Die bewährte Expertise des Jedlix-Teams und das Entwicklungszentrum in Rotterdam erweitern unser Angebot und ermöglichen unseren Kunden den Übergang zu günstigeren und saubereren Ladevorgängen“, so Devrim Celal, Krakens Chief Marketing & Flexibility Officer. Serge Subiron, CEO von Jedlix, ergänzt: „Wir sind sehr stolz darauf, Teil des globalen Technologieführers der Energiewende und eines so tollen Teams zu werden! Unsere Mission als Jedlix war es, emissionsfreies und kostenfreies Laden für Millionen von Elektrofahrzeugen auf allen Kontinenten zu ermöglichen. Dies auf alle dezentralen Energieressourcen im Haushalt in der Größenordnung von Kraken auszuweiten, ist ein aufregendes Ziel für das neue, superstarke Team von Kraken in den Niederlanden!“

Jedlix selbst hat sich auf intelligente und bidirektionale Ladelösungen spezialisiert. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über einen „internationalen Katalog von API-Integrationsvereinbarungen mit Herstellern von Elektrofahrzeugen und Ladegeräten sowie Energieversorgern“. So zählt Jedlix in der Mitteilung unter anderem Renault, Polestar, Kia, Hyundai, Engie, Eneco, Vattenfall, EDF Luminus, Wien Energie, CKW, Next Energy, Yve, Easee, Zaptec, Go-E oder auch Wallbox auf.

Bei Kraken, als Teil von Octopus Energy, handelt es sich hingegen um eine KI-gestützte End-to-End-Plattform, die sich auf die Digitalisierung und Transformation von Versorgungsunternehmen fokussiert. Zu den Kunden zählen neben Octopus Energy unter anderem auch EDF Energy, E.ON Next, Origin oder Tokyo Gas.

kraken.tech, jedlix.com