Heliox elektrifiziert fünf weitere Busdepots für First Bus

Der inzwischen von Siemens übernommene niederländische Ladeinfrastruktur-Spezialisten Heliox soll im Auftrag von First Bus die Busbetriebshöfe in Bristol, Weston-super-Mare, Minehead, Taunton und Basildon elektrifizieren. Für das Projekt kalkuliert First Bus mit Investitionen in Höhe von 89 Millionen Pfund (rund 107 Millionen Euro), wobei sich der Staat mit Zuschüssen im Umfang von 16 Millionen Pfund (rund 19 Millionen Euro) aus dem ZEBRA-2-Förderprogramm beteiligt. Die neue Initiative soll den Einsatz von 178 weiteren Elektrobussen in vier Regionen vorbereiten. Bis 2025 will First Bus dadurch bereits auf 14 Depots mit mehr als 800 Elektrobussen kommen.

Heliox spricht von dem neuen Auftrag als „bedeutende Ausweitung der Zusammenarbeit“. Denn für First Bus waren die Niederländer zuletzt schon häufiger aktiv. Das erste gemeinsame Projekt war 2021 die Elektrifizierung eines großen Depots in Glasgow Caledonia. Die dort in der ersten Ausbaustufe errichteten 160 Ladepunkte galten bei der Eröffnung als „das größte Schnellladezentrum für Elektrofahrzeuge in Großbritannien“. Im Anschluss folgte der Aufbau von Ladeinfrastruktur an acht weiteren Betriebshöfen in Schottland (Glasgow Scotstoun und Aberdeen) sowie England (York, Leeds Bramley, Leicester, Norwich, Portsmouth Hoeford und Summercourt Cornwall). Der Bushof in Summercourt Cornwall bietet dabei auch der Öffentlichkeit einen direkten Zugang zu Schnellladern.

„Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit First Bus auf ihrem Weg zu einer emissionsfreien Flotte fortzusetzen“, äußert Stephen Wood, Heliox Country Manager UK & Ireland. „Die enorme Investition von First Bus in Höhe von 89 Millionen Pfund und die Unterstützung durch das ZEBRA 2-Förderprogramm haben es uns ermöglicht, eine wichtige Rolle bei der Verkehrswende im öffentlichen Verkehr zu spielen, insbesondere in ländlichen Gebieten. Diese neuen Ladestationen werden entscheidend dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen.“

Faizan Ahmad, Decarbonisation Programme Director bei First Bus, ergänzt: „Diese Projekte sind ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserem Engagement für eine emissionsfreie Busflotte in Großbritannien. Unsere Partnerschaft mit Heliox hat es uns ermöglicht, unsere Betriebshöfe zu elektrifizieren und hochmoderne Elektrobusse einzuführen […]. Als führendes Unternehmen im Bereich des nachhaltigen Verkehrs wollen wir sowohl mit der Zentralregierung als auch mit den lokalen Behörden zusammenarbeiten, um die nationalen Dekarbonisierungsziele zu unterstützen und mehr Menschen dazu zu bewegen, sich für den Bus zu entscheiden.“

heliox-energy.com