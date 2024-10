Stadtwerke Duisburg nehmen acht neue Ladepunkte in Betrieb

Vier der acht neuen Ladepunkte befinden sich am Moltkeplatz im Duisburger Stadtteil Homberg – zwei AC-Ladepunkte sowie zwei DC-Lademöglichkeiten mit jeweils 50 kW. Eine weitere Ladesäule mit jeweils zwei AC-Ladepunkten befindet sich an der Zollstraße auf Höhe der Hausnummer 38. Die beiden anderen AC-Ladepunkte wurden an der Sandstraße auf Höhe der Hausnummer 155 in Betrieb genommen.

Angebunden sind die neuen Ladestationen an den ladenetz.de-Verbund. Kunden des Energieversorgers sollen mit einer entsprechenden Stadtwerke-Ladekarte an diesen Säulen ihr Elektroauto laden können. Das Laden soll neben der Ladekarte aber auch durch das Scannen des angebrachten QR-Codes oder der „ladeapp“ möglich sein. Ebenso können die Ladepunkte über verschiedene andere Anbieter freigeschaltet werden.

Insgesamt kommt der lokale Energiedienstleister auf derzeit 142 Ladepunkte, die sich auf 57 Standorte im gesamten Stadtgebiet verteilen. „Davon sind 20 Ladepunkte sogenannte Schnellladepunkte mit einer Ladeleistung zwischen 49 und 150 kW“, so die Stadtwerke Duisburg. Zusätzliche 64 Ladepunkte an 30 Standorten befinden sich derzeit im Bau. Für 170 weitere Ladepunkte an 39 Standorten wurden Prüfanträge eingereicht. „Je nach Standort wird an den neuen Ladesäulen eine Ladeleistung von 22 kW bis hin zu 200 kW angeboten“, so der Energieversorger.

Als Ziel haben die Stadtwerke allerdings einen Bestand von 500 Ladepunkten ausgerufen. Wie es um die fehlenden 124 Ladepunkte steht, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Auch nicht, bis wann das Ziel erreicht werden soll. Die Stadtwerke hatten die Zahl von 500 Ladepunkten bis zum Jahr 2025 bereits 2021 genannt. Zum damaligen Zeitpunkt untersuchte das Unternehmen in einer Studie, wie sich der lokale Bedarf an Ladeinfrastruktur in den kommenden Jahren entwickelt. Dabei wurde ein Bedarf von 516 öffentlichen Ladepunkten für das Jahr 2025 ermittelt.

stadtwerke-duisburg.de