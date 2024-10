ADAC nimmt Lucid Air in Privatleasing-Angebot auf

Konkret kostet über das Privatleasing-Angebot der ADAC SE der Lucid Air Pure RWD ab 999 Euro monatlich und den Lucid Air Touring AWD ab 1.199 Euro monatlich. Bei Lucid selbst stehen die beiden Fahrzeuge zu Preisen ab 85.000 Euro bzw. 99.000 Euro für den Touring in der Preisliste.

Bei der Pure-Version handelt es sich um das im Februar eingeführte Basismodell der Baureihe mit einem 325 kW starken Heckantrieb, die WLTP-Reichweite liegt hier bei bis zu 747 Kilometern. Der Lucid Air Touring verfügt über einen Allradantrieb mit zwei Elektromotoren, der auf eine Leistung von 462 kW kommt. Damit kann das Fahrzeug in 3,6 statt in 4,7 Sekunden (Pure) aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen, dafür sinkt die Reichweite auf maximal 725 Kilometer. Beim Ladeverhalten sind beide Varianten gleich: In 20 Minuten soll laut dem Hersteller Strom für 400 Kilometer nachgeladen werden können.

„Mit dem Lucid Air bauen wir unser Portfolio für unsere Mitglieder weiter aus. So bieten wir von günstigen Leasing-Autos unter 200 Euro pro Monat bis hin zu einem äußerst spannenden Premium-Modell, wie dem Lucid Air, eine breite Auswahl. Damit setzen wir unsere Strategie fort, eine breite Palette elektrifizierter Modelle auf der ADAC Fahrzeugwelt anzubieten,“ so Markus Groiß, Geschäftsführer ADAC Autovermietung und ADAC Finanzdienstleistungen.

Lucid Europa-Chef Alexander Lutz ist überzeugt, „dass die Lucid-Plattform für Elektroautos einer neuen Generation mit ihrer technischen Innovation hervorragend zum ADAC und seinem Angebot in der ADAC Fahrzeugwelt passt. Dort ist der Lucid Air mit Vorzugskonditionen für ADAC Mitglieder die progressive Alternative unter den Premium-Elektro-Limousinen.“

presse.adac.de (Mitteilung), adac.de (Angebotsseite)