Lucid ändert Air-Angebot mit neuem Basismodell

In den USA ist der Lucid Air Pure RWD bereits seit Oktober 2023 erhältlich. Jetzt ist das Europa-Modell mit einer WLTP-Reichweite von bis zu 747 Kilometern hierzulande ab 85.000 Euro erhältlich. Mit seinem Heckantrieb kann das Modell in 4,7 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen. Im Unterboden ist ein 92 kWh großer Akku verbaut – in teureren Varianten ist zum Teil auch eine Batterie mit 113 kWh Energiegehalt erhältlich.

Während der große Akku mit bis zu 300 kW geladen werden kann, gibt Lucid für das 92 kWh große Batteriepack eine Ladeleistung von bis zu 250 kW an – eine Ladezeit von zehn auf 80 Prozent wird aber nicht genannt. Dafür gibt es einen anderen Vorteil: Da das kleinere Batteriepack mit 18 statt 22 Modulen flacher ist, wird der Fußraum auf vor den Rücksitzen acht Zentimeter tiefer – was laut Lucid deutlich mehr Beinfreiheit und eine noch komfortablere Sitzposition ergeben soll.

Der bisher angebotene Air Pure AWD wurde gestrichen. Das Allrad-Modell mit der Pure-Ausstattung war nicht lange auf dem deutschen Markt: Laut früheren Angaben wurden die ersten Exemplare im vierten Quartal 2023 ausgeliefert, nun nimmt Lucid keine neuen Bestellungen mehr an. Der Air Pure AWD kam auf eine Leistung von 353 kW, der neue Hecktriebler ist also – trotz eines Motors weniger – nicht viel schwächer.

Um den Absatz zu unterstützen, hatte das US-Unternehmen die Preise deutlich gesenkt: Der in Deutschland einst für 129.000 Euro angebotene Air Touring ist nun ab 99.000 Euro erhältlich, den Air Grand Touring gibt es ab 129.000 Euro. Den nun aus dem Programm genommenen Air Pure AWD hatte Lucid für 109.000 Euro angeboten – das Heckantriebs-Modell mit dieser Ausstattung ist mit einem Basispreis von 85.000 Euro klar fünfstellig.

Das Modellangebot soll noch in diesem Jahr wachsen: Im dritten Quartal 2024 soll auch die Top-Version Air Sapphire zu Preisen ab 250.000 Euro auf den deutschen Markt kommen.

Übrigens: Der jetzt in Europa eingeführte Air Pure RWD ist in den USA nun nochmals günstiger geworden, das Modell startet dort jetzt ab 69.900 Dollar (minus 7.500 Dollar). Auch für die weiteren Varianten hat Lucid Motors erneut die Preise gesenkt: Den Air Touring gibt es nun Air Touring ab 77.900 Dollar (minus 8.000 Dollar) und den Air Grand Touring ab 109.900 (minus 1.000 Dollar).

