Nio verdichtet Netz seiner Wechselstationen an Autobahnen

Anfang der Woche hat Nio sieben neue Batteriewechselstationen in China eröffnet, darunter vier Einheiten an Autobahnen. Diese Stationen haben laut dem Portal CN EV News die Lücken an der G80 Guangzhou-Kunming-Autobahn sowie an bestimmten Abschnitten der Hangzhou-Ruili-Autobahn geschlossen, sodass Nio mit seinem Netz an Tauschstationen nun nach eigenen Angaben „neun horizontale sowie sieben vertikale Autobahnen“ abdeckt, plus zwölf städtische Cluster.

In absoluten Zahlen kommt Nio auf 2.609 Batteriewechselstationen in China, von denen 871 an Autobahnen liegen. Bis Ende 2025 soll die Abdeckung weiter steigen – und zwar gemäß den fixierten Zielen, „mehr als 2.300 Bezirke in 27 Provinzverwaltungsregionen“ zu versorgen und „neun vertikale Autobahnen, neun horizontale Autobahnen und 19 städtische Cluster“ zu bedienen.

Im laufenden Jahr sollen in China bisher 293 Batteriewechselstationen hinzugekommen sein. Darunter seit Juni auch etliche der vierten Generation. Auf diese neuen Einheiten muss sich Nio schon deshalb fokussieren, da nur die vierte Generation auch den Akkutausch bei Nios Submarke Onvo unterstützt. Für die zweite Submarke Firefly plant Nio bekanntlich eigene Stationen.

