Nio launcht verbesserte Batterietausch-Station in China

Zunächst aber zur „Power Swap Station 4.0“: Mit nicht einmal ganz 2,5 Minuten ist der Wechselvorgang in der neuen Station etwas mehr als doppelt so schnell wie bisher – zumindest in der Werksangabe. Die fünf Minuten, die bei der dritten Generation oft als Referenz genannt wurden, haben wir in unseren Tests nie ganz geschafft – meist waren es eher 6:30 bis 7 Minuten.

Der schnellere Batteriewechsel ist nicht die einzige Verbesserung, die Nio bei der vierten Generation eingeführt hat. Mit dem vergrößerten Fach für 23 Batterien kann jede Station bis zu 480 Wechsel pro Tag durchführen. In den Stationen der dritten Generation wird rund ein Dutzend Batterien vorgehalten. Zudem sind die Power Swap Stations 4.0 standardmäßig mit sechs Ultrawide-FOV-LiDARs und vier Orin X-Chips ausgestattet, die eine Gesamtrechenleistung von 1.016 TOPS (Trillions or Tera Operations per Second) erreichen.

Das klingt abstrakt, für die Kunden resultiert daraus aber eine spürbare Verbesserung: „Benutzer können einen automatischen Batteriewechsel mit nur einem Fingertipp auf das zentrale Display oder sogar ohne im Auto zu sein starten“, schreibt Nio. Bisher musste man in Fahrzeug sitzen bleiben und konnte es während des Wechselvorgangs nicht verlassen. Nio erwähnt aber nicht, ob die Stationen der vierten Generation noch bemannt sind. Derzeit wird jede Station noch von einem Mitarbeiter vor Ort betreut, der die Batteriewechsel überwacht und eingreifen kann. Daher sind die Wechselstationen in Europa derzeit noch an Öffnungszeiten gebunden – ohne anwesenden Mitarbeiter gibt es mitten in der Nacht keinen Batteriewechsel.

Die ersten neuen Stationen wurden im Bezirk Liwan von Guangzhou und im Luoji-Servicebereich an der Schnellstraße G40 Shanghai-Shaanxi installiert – es ist zugleich die 108. Station in Guangzhou. Die Dichte an Power Swap Stations ist in chinesischen Metropolen ungleich höher. Die neue Station in Guangzhou ist zudem laut Nio eine weitere Premiere: Es ist die erste Station, die das Unternehmen und Zhongan Energy nach der Unterzeichnung des strategischen Partnerschaftsabkommens am 22. März gemeinsam errichtet haben.

In der Provinz Anhui sollen aus der Kooperation weitere „All in One“-Stationen folgen, die Power Swap Stations und Ladesäulen mit lokaler Energieerzeugung aus PV-Anlagen kombinieren sollen. Zusammen mit der neuen Batteriewechselstation wurde der flüssigkeitsgekühlte 640-kW-Ladegerät auf den Markt gebracht, das eine maximale Stromstärke von 765 Ampere und eine Spannung von 1.000 Volt aufweist. Eine Besonderheit soll das von Nio entwickelte Kabel mit Flüssigkeitskühlung sein, das trotz der Technik und Leistung nur 2,4 Kilogramm wiegen soll – und somit leicht mit einer Hand bedient werden kann.

nio.com, x.com