In Köln müssen 18 Ämter eine Ladesäule abnicken

Wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“ schreibt, sieht sich die Stadtverwaltung außer Stande, den Prozess zu verschlanken: „Da die Prüfkriterien einheitlich für die gesamte Ladeinfrastruktur gelten, sind hier keine zusätzlichen Beschleunigungsmaßnahmen möglich“, wird aus der Antwort des Verkehrsdezernats auf eine Anfrage der FDP-Ratsfraktion zitiert.

Dabei hatte die Stadtverwaltung das Verfahren für Anbieter, die neue Ladesäulen errichten wollen, schon vereinfacht. Seit dem 1. Februar können Interessenten den erforderlichen Rahmenvertrag online beantragen. Bis September seien 718 Anträge bei der Stadt zur Vorprüfung von Standorten eingegangen, an denen die Betreiber Ladesäulen aufstellen möchten, heißt es in dem Bericht. Aufgestellt sei davon bisher keine, was angesichts der durchschnittlich 18-monatigen Bearbeitungsdauer aber auch nicht verwunderlich ist.



