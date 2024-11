New Flyer mit Produktionserweiterung für E-Busse sowie Großauftrag aus Ottawa

New Flyer, wie auch der britische Hersteller Alexander Dennis eine Tochtergesellschaft der NFI Group, will seine Produktionskapazitäten in Winnipeg erweitern, um die vollständige Herstellung von schweren Linienbussen in Kanada und ein erweitertes Angebot an emissionsfreien Bussen zu ermöglichen.

Das Projekt sieht die Umwidmung vorhandener Flächen in der Produktionsstätte in Winnipeg und die Anmietung einer neuen Endfertigungsanlage vor, wodurch die Produktionskapazität von New Flyer bis 2027 um bis zu 240 gleichwertige Einheiten pro Jahr erweitert wird. Die Investition soll es New Flyer ermöglichen, emissionsfreie Busse, einschließlich Batterie-elektrischer Busse, Oberleitungsbusse und Brennstoffzellen-Busse für den kanadischen Markt herzustellen.

Die Regionalregierung der Provinz von Manitoba und Prairies Economic Development Canada (PrairiesCan) unterstützen das Projekt, das bis zu 250 neue Arbeitsplätze bei NFI schaffen und die grüne Wirtschaft in Manitoba fördern soll. Die ersten Busse werden ab dem vierten Quartal 2025 gebaut und 2026 wird die Produktion weiter hochgefahren, bevor 2027 die volle Produktionsrate von 240 Einheiten erreicht wird.

„Die heutige Ankündigung ist ein wichtiger Meilenstein für NFI, da wir damit zum ersten Mal seit fast fünfzehn Jahren wieder komplette Busse in Kanada bauen können. Ich möchte unseren Partnern in der Provinz Manitoba und PrairiesCan für ihr Engagement und ihre finanzielle Unterstützung danken, die dazu beitragen werden, die grüne Wirtschaft Manitobas zu fördern“, sagte Paul Soubry, Präsident und CEO von NFI. „Diese Mittel werden strategisch neben unserem eigenen Kapital investiert, um unsere Produktionskapazität zu erweitern und unser Angebot an emissionsfreien Transitbussen zu erhöhen, was neue Arbeitsplätze schaffen und dazu beitragen wird, lebenswertere nordamerikanische Gemeinden zu schaffen.“

„Bei diesem Projekt geht es darum, der kohlenstoffarmen Wirtschaft einen Stempel ‚Made in Canada‘ aufzudrücken. Hier in Manitoba sind Arbeiter Teil des Übergangs zu einer Netto-Null-Zukunft, und es sind Unternehmen wie NFI, die eine Vorreiterrolle einnehmen“, sagte Premierminister Wab Kinew. „Wir freuen uns, mit der Bundesregierung zusammenzuarbeiten, um diese gesamtkanadische Anlage zu bauen, damit wir Manitoba weiterhin an die Spitze der emissionsfreien Transporttechnologie bringen können.“

„Die Nachfrage nach emissionsfreien Transitbussen in unseren Kernmärkten ist rekordverdächtig, was auf die Umstellung der Transitflotten auf emissionsfreie Busse in kanadischen Städten zurückzuführen ist, um die nationalen Emissionsreduktionsziele zu erreichen“, sagte Chris Stoddart, Präsident von North American Bus and Coach bei NFI „Dieses Projekt wird nicht nur den Bau kompletter kanadischer Busse ermöglichen, sondern auch US-Kapazitäten freisetzen, um noch mehr US-Kunden über unser Netzwerk zu bedienen.“

Bestellung von 51 E-Bussen aus Ottawa

Unterdessen freut sich New Flyer auch über einen neuen Großauftrag: Das Unternehmen hat zwei neue Festaufträge über insgesamt 51 elektrische 12-Meter-Busse vom Typ Xcelsior Charge erhalten. Auftraggeber ist der ÖPNV-Betreiber OC Transpo in der kanadischen Bundeshauptstadt Ottawa. OC Transpo strebt bis 2036 eine emissionsfreie Flotte an, und diese Beschaffung steht im Einklang mit anderen Initiativen zur Umstellung auf emissionsfreie Busse (ZEB), die die Behörde derzeit durchführt, einschließlich der Modernisierung von Werkstätten und Infrastruktur, um den Betrieb der neuen ZEB-Flotte zu unterstützen.

„Dieser wichtige Auftrag folgt auf den Abschluss eines erfolgreichen Pilotprojekts bei OC Transpo, das im Jahr 2021 begann und die Einführung von vier Xcelsior-Charge-Bussen in den Linienverkehr beinhaltete“, sagte NFI-Manager Chris Stoddart. „New Flyer hat bei der Entwicklung dieser Fahrzeuge fortschrittliche Technologien und unsere umfassende Erfahrung mit emissionsfreien Fahrzeugen genutzt, und diese Kombination hat zu einem branchenführenden batterieelektrischen Bus geführt.“

Der Xcelsior Charge bietet laut dem Hersteller drei verschiedene technologische Fortschritte: hochenergetische Batterien, eine fortschrittliche Schutzverpackung für die Batterie, die eine einfache Installation und Wartung ermöglicht, und ein leichtes elektrisches Fahrantriebssystem mit bis zu 90 Prozent Energierückgewinnung.

newflyer.com (Produktionsstätte), newflyer.com (Auftrag aus Ottawa)