Mahle SmartBike Systems stellt neues E-Bike-Antriebssystem vor

Stattdessen nutzt das XS-System die kompakte externe Batterie namens eX1 als exklusive Energiequelle. Dabei kann das E-Bike-Antriebssystem mit zwei verschiedenen Motoren kombiniert werden, nämlich dem X20 oder X30. In Verbindung mit X20 wiegt das System nur 2,5 Kilogramm und erzeugt so viel Drehmoment wie ein 55 Nm-Mittelmotor.

„Unsere Innovationsleidenschaft und unser Engagement für Radfahrer treiben uns an, ständig neue Maßstäbe zu setzen. Mit dem XS-System haben wir das eBike auf seine wesentlichen Elemente reduziert und bieten damit einen unübertroffenen Mehrwert“, sagte Jochen Sommer, Geschäftsführer von Mahle SmartBike Systems.

Die Integration der Batterie stellte aufgrund der Größe und der Komplexität der Montage lange Zeit eine Herausforderung für Fahrradhersteller dar. Das XS-System von Mahle löst dieses Problem, indem es ein schlankes eBike-Setup bietet, das von einer 1 kg schweren externen Batterie gespeist wird, die bequem in einen Standard-Wasserflaschenhalter passt. Darüber hinaus kann der neu entwickelte Smart Motor Controller innerhalb oder außerhalb des Rahmens montiert werden. Dies ermöglicht eine minimalistische, unauffällige Integration. Damit können voll funktionsfähige eBikes mit Standard-Muskelfahrradrahmen gebaut werden.

Die eX1-Batterie eignet sich perfekt für den täglichen Gebrauch und bietet eine Kapazität von über 170Wh. „Wir haben festgestellt, dass für die meisten täglichen Aktivitäten, Pendeln in der Stadt oder kurze Fahrten, sogar weniger als 100 Wh ausreichen. Also haben wir uns darauf konzentriert, das zu optimieren, was die Fahrer brauchen. Das Ergebnis ist XS: ein leichtes, effizientes System, das perfekt für den täglichen Gebrauch geeignet ist“, sagte Marco de la Serna, Leiter Produkt, Strategie und Geschäftsentwicklung bei Mahle SmartBike Systems.

Mit der Batterie können E-Bike-Fahrer ihre Reichweite um bis zu 60 Kilometer verlängern. Auch ist es möglich, gleich mehrere der Batterien an ein E-Bike anzuschließen, soweit es der Rahmen hergibt. Der Akku kann bequem abgenommen und über das „Energy Hub“ genannte Ladegerät von Mahle wieder aufgeladen werden.

Das XS-System lässt sich auch mit dem umfangreichen Zubehör der X-Serie kombinieren, um sowohl die Leistung als auch das Benutzererlebnis zu verbessern. Für zusätzliche Funktionalitäten steht optionales Zubehör wie zum Beispiel Duo, eShifters oder Pulsar One zur Verfügung. Damit sind die Anpassungsmöglichkeiten nahezu grenzenlos, so das Unternehmen.

Laut Mahle SmartBike Systems soll das Antriebssystem insbesondere für kompaktere oder unkonventionelle Fahrraddesigns spannend sein. Dabei könnte es sich zum Beispiel um Falträder oder auch Kinderräder handeln.

mahle.com