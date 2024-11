E-Flugzeug-Entwickler Beta Technologies bekommt über 300 Millionen Dollar

Während die Qatar Investment Authority (QIA) die Kapitalerhöhung anführte, haben auch mehrere der größten Investoren von Beta, darunter Fidelity Management & Research Company und TPG Rise Climate, ihre Beteiligung an Beta Technologies erhöht. Zudem hat sich der langjährige Kunde United Therapeutics dieser Series-C-Finanzierungsrunde ebenfalls als Investor angeschlossen. Insgesamt steigt die Summe des eingeworbenen Kapitals über alle Finanzierungsrunden hinweg auf über eine Milliarde Dollar. Mit dem frischen Kapital will Beta Technologies insbesondere die Zertifizierung seiner E-Flugzeuge und E-Motoren vorantreiben.

„Diese Investition bestätigt die Fortschritte und Meilensteine auf dem Weg zur Kommerzialisierung der elektrischen Luftfahrt“, sagte Kyle Clark, Gründer und CEO von Beta Technologies. „Jahrelang sind wir quer durch das Land geflogen und haben mit Partnern die Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Flugzeuge und Ladegeräte unter Beweis gestellt. Jetzt beginnen wir, Produkte für unsere Kunden zu produzieren. Der anhaltende Glaube und das Vertrauen in dieses Team und unsere Vision sind gut für die Investoren und gut für die Welt. Wir sind dankbar für ihre gemeinsame Vision.“

„Bei QIA suchen wir nach Unternehmen, die gut positioniert sind, um Branchenführer zu werden, indem sie kritische Herausforderungen mit innovativen Lösungen angehen“, sagte Mohammed Al-Sowaidi, Chief Investment Officer for Americas bei QIA. „Beta ist ein führendes Unternehmen auf dem Markt der elektrischen Luftfahrt und unsere Beteiligung an dieser Finanzierungsrunde steht in vollem Einklang mit den Bemühungen von QIA, in Unternehmen zu investieren, die die Energiewende Wirklichkeit werden lassen.“

Beta Technologies arbeitet derzeit an der Zertifizierung von zwei Varianten seiner vollelektrischen Flugzeuge durch die US-Flugaufsichtsbehörde FAA: Einerseits geht es um das ALIA CTOL, das eine Start- und Landebahn benutzt, um konventionell zu starten und zu landen. Und andererseits um das ALIA VTOL, das unabhängig von einer Startbahn vertikal starten und landen kann. Beta Technologies plant, beide Flugzeuge in Fracht- und Passagierkonfigurationen zu zertifizieren. Mit diesem breiten Angebot, das sowohl kommerziellen als auch militärischen Kunden gerecht werden soll, will Beta Technologies den größtmöglichen Markt adressieren. Zusätzlich zu den Flugzeugen hat Beta Technologies auch multimodale Ladesysteme für seine Flugzeuge und die von Branchenkollegen entwickelt

Ende 2023 eröffnete Beta Technologies eine fast 200.000 Quadratmeter große Produktionsstätte, in der das Team derzeit Flugzeuge für die Auslieferung an Kunden und Ladewürfel für den Einsatz im Netzwerk herstellt. Sobald die Flugzeuge vom Band laufen, sollen diese an Kunden wie Air New Zealand, UPS, United Therapeutics, Blade Urban Air Mobility, Bristow, Helijet, LCI, die U.S. Air Force und die U.S. Army ausgeliefert werden.

Die Produktionsanlage von Beta Technologies hat eine Kapazität von bis zu 300 Flugzeugen pro Jahr. Beta Technologies hat bereits mit der Produktion von Flugzeugen begonnen, die in den kommenden Monaten an Kunden ausgeliefert werden sollen. Das Unternehmen will die Produktionsraten in den nächsten 18 bis 24 Monaten weiter erhöhen.

Der Markt für vertikal startende und landende Elektro-Flugzeuge (eVTOL) gilt als heiße Wette auf die Zukunft, die Technologie soll u.a. auch für Flugtaxis genutzt werden. Während sich Beta Technologies über die neue Finanzierungsrunde freut, musste der deutsche Wettbewerber Lilium vergangene Woche zwei seiner wichtigsten Gesellschaften in die Insolvenz schicken, nachdem eine Bürgschaft des Bundes geplatzt war.

businesswire.com