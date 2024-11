Elektrisches Lancia-Flaggschiff heißt Gamma

Bisher war der Name noch nicht bestätigt, es gab allerdings schon Aussagen aus dem Lancia-Management, dass auf die Modellbezeichnung Gamma hingedeutet haben. Zusammen mit der Bestätigung hat Lancia auch ein Foto veröffentlicht, das den Gamma-Schriftzug auf dem Heck des Fahrzeugs zeigen dürfte.

Nähere Details zu dem Fahrzeug nennt Lancia in der Mitteilung aber nicht. Es wird nur die bereits bekannte Aussage wiederholt, dass der Gamma die Plattform STLA Medium nutzen wird. Dabei handelt es sich um eine Multi-Energy-Plattform des Stellantis-Konzerns, die von Anfang an für Elektroantriebe ausgelegt ist. Bei den technischen Daten lohnt also der Blick auf bereits bekannte STLA-Medium-Modelle wie den Peugeot E-3008 und E-5008 oder den Opel Grandland. Mit der 400-Volt-Architektur sind Akkus von bis zu 97 kWh Energiegehalt möglich, es wird Front- und Allradantriebe mit einer Leistung zwischen 160 und 285 kW geben. Und da selbst der E-3008 als SUV-Modell auf bis zu 700 Kilometer Reichweite kommt, dürfte das der Lancia Gamma als Fastback-Limousine wohl ebenfalls schaffen.

Mit der Wahl der STLA Medium als Plattform war auch schon das Werk Melfi ein wahrscheinlicher Produktionsstandort: In dem italienischen Werk sollen insgesamt fünf Modelle auf dieser Plattform gebaut werden – bereits 2023 wurden neben zwei DS-Modellen, der kommenden Generation des Jeep Compass und einem Opel-Modell (dem Insignia-Nachfolger) auch ein Lancia-Modell auf Basis der STLA Medium genannt. Damals wurde aber noch über den Namen „Aurelia“ in Anlehnung an eine Baureihe aus den 1950er Jahren spekuliert.

Mit Gamma beruft sich Lancia auch auf eine historische Baureihe, die von 1976 bis 1984 angeboten wurde. Zudem bleibt Lancia damit nahe an seiner traditionell oft genutzten Nomenklatur, die Fahrzeuge nach griechischen Buchstaben zu benennen – auch wenn davon oft abgewichen wurde. Aktuell hat die Marke nur den Lancia Ypsilon im Angebot, auch in einer Batterie-elektrischen Version.

„Der neue Lancia Gamma stellt einen Meilenstein auf unserem Weg in die Zukunft dar“, sagt Lancia-Markenchef Luca Napolitano. „Er verkörpert das Engagement unserer Marke für Nachhaltigkeit und hohe Leistung und zelebriert gleichzeitig die unverwechselbare Eleganz, die Lancia seit Jahrzehnten auszeichnet. Indem wir ihn im historischen Werk Melfi produzieren, stärken wir unsere Verbindung zu Italiens reichem Automobilerbe und entwickeln unsere Vision einer elektrifizierten Zukunft weiter.“

stellantis.com