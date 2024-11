Kempower stattet Finnlands größten Schnellladepark mit Ladesäulen aus

Der neue Ladepark in Heinola soll laut den Finnen strategisch günstig an der viel befahrenen Route 4 liegen. Zudem befinden sich vor Ort etliche Geschäfte, ein Restaurant oder auch eine Filiale einer Fast-Food-Kette. Betrieben wird der neue Ladepark übrigens von ABC-Lataus, einem landesweit tätigen Ladestationsbetreiber der finnischen Einzelhandelsgenossenschaft S Group.

Wie ABC auf seiner Seite mitteilt, handelt es sich im Detail um 20 CCS-Ladepunkte, die jeweils bis zu 400 kW liefern können. Hinzu kommen sieben weitere CCS-Ladepunkte mit bis zu 150 kW und einer CHAdeMO-Lademöglichkeit, die bis zu 50 kW zur Verfügung stellt. Hinzu kommen noch vier weitere AC-Ladepunkte mit jeweils bis zu 22 kW. Bei der Lade-Hardware handelt es sich um das Satellite-System von Kempower. Da die Gesamtleistung des Standorts bei 2,4 Megawatt liegt und diese dynamisch auf die Ladepunkte verteilt wird, können alle Ladepunkte allerdings nicht gleichzeitig mit voller Leistung genutzt werden.

Interessant dürften sicher die Preise über die ABC-App sein. Nach einer kurzen Registrierung kann darüber der jeweilige Ladepunkt ausgewählt und der Ladevorgang gestartet werden. Für die CCS-Ladepunkte ruft der Betreiber einen Preis von 0,36 Euro/kWh auf. Bei Nutzung des CHAdeMO-Ladepunkts sind es 0,31 Euro/kWh. Für die Nutzung der AC-Ladepunkte werden 0,26 Euro/kWh sowie eine Blockiergebühr von 0,02 Euro pro Minute nach zwei Stunden fällig. Doch auch über Roaming-Partner als auch direkt per Debit- oder Kreditkarte können die Ladevorgänge abgerechnet werden. Preise nennt ABC hierfür jedoch nicht. Die Freischaltung per RFID-Karte wird hingegen nicht unterstützt.

„Es ist großartig, dass wir unseren Kunden an den am stärksten frequentierten Stationen noch umfassender effizientes Laden ermöglichen können“, so Olli Tervonen, Head of eMobility, der bei SOK für das ABC-Laden verantwortlich ist. Neben diesem großen Ladepark in Heinola will das Unternehmen noch in diesem Jahr drei weitere Schnellladestandorte (in Forssa, Hämeenlinna und Lahti) in Betrieb nehmen, die jeweils eine Gesamtleistung von 2,4 Megawatt bereitstellen können sollen. Derzeit besteht das Ladenetz von ABC-Lataus laut Kempower aus rund 340 Standorten mit insgesamt 2.100 Ladepunkten.

Doch nicht nur auf dem Heimatmarkt baut der finnische Ladeinfrastruktur-Hersteller seine Präsenz aus. Auch in Richtung Türkei hat Kempower seine Fühler ausgestreckt. Vor wenigen Wochen gaben die Finnen bekannt, eine Vertriebs- und Servicepartnerschaft mit der Ecoline Group geschlossen zu haben. Mit diesem Schritt soll das türkische Unternehmen die Schnellladelösungen von Kempower beschaffen, vertreiben und auch bei Kunden wie Ladestationsbetreibern, ÖPNV-Unternehmen, Hafenbehörden oder auch Kommunen installieren können.

„Die Elektromobilität ist in der Türkei eine schnell wachsende Branche mit enormem Potenzial und wir sind stolz, dieses Marktwachstum in Partnerschaft mit Kempower zu unterstützen, einem weltweit innovativen Marktführer im Bereich hochtechnologischer Gleichstrom-Schnellladetechnologie“, so Sevki Durmus, Geschäftsführer der Ecoline Group. „Diese Partnerschaft ist ein weiterer Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie in neuen Märkten und steht im Einklang mit unserer Mission, zuverlässige und skalierbare Ladelösungen bereitzustellen, die die Einführung von Elektrofahrzeugen für alle überall einfacher und zugänglicher machen“, ergänzt Carlo Cecchi, Director, New Markets, Kempower.

Eines der ersten Projekte im Rahmen der Partnerschaft soll „der Aufbau einer langfristigen strategischen Partnerschaft mit einem großen Betreiber von Ladestationen mit einer Gesamtleistung von 7,5 MW mit Kempowers Ladelösungen in der Türkei“ sein. Weitere Details nennen die Finnen in ihrer Mitteilung allerdings nicht.

kempower.com, abcasemat.fi (beide Heinola), kempower.com (Türkei)