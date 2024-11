Lidl Österreich mit sechs Elektro-Lkw in Wien unterwegs

Im Juni hatte die Wirtschaftskammer Wien ihre Initiative „Zero Emission Transport“ vorgestellt, um binnen drei Jahren einen emissionsfreien Gewerbeverkehr in zwei Bezirken Wiens zu testen. Während der Großteil der 32 beteiligten Unternehmen dafür Pkw oder Kleintransporter verwendet, ist das Beispiel Lidl ein paar Nummern größer: „Lidl stellt unter Beweis, dass der Einsatz von Elektro-Lkw im Regionalverkehr möglich ist “, freut sich Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der WK Wien.

Denn Lidl setzt in Wien sechs Volvo FM electric mit einem Gesamtgewicht von 27 bis 33 Tonnen ein. Diese sind mit 540 kWh starken Batterien ausgestattet, die eine reale Reichweite von 300 Kilometer bieten. So werden die Lidl-Filialen in der Leopoldstadt ein- bis zweimal täglich beliefert.

„E-Mobilität ist ein wichtiger Baustein für unsere konzernweite Strategie zu Net-Zero bis 2050. Umso mehr freuen wir uns, dass wir als Partner dabei sein dürfen. Das Projekt zeigt schon heute die Potenziale für einen emissionsfreien Lieferverkehr auf. Diesen ambitionierten Weg wollen wir weiter gehen und bis 2030 die gesamte Filiallogistik auf ausschließlich CO2-freie Transportalternativen umstellen“, sagt Simon Lindenthaler, Leiter Unternehmenskommunikation & CSR bei Lidl Österreich.

Geladen werden die sechs E-Lkw für den Großraum Wien schon jetzt ausschließlich mit 100 Prozent Ökostrom, der von der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Lidl Logistikzentrums in Großebersdorf bei Wien erzeugt wird. Zudem richtet Lidl Österreich aktuell Lkw-Ladeparks an den Logistikstandorten Laakirchen und Wundschuh ein. Auch dort sollen Flotten von jeweils sechs E-Lkw zum Einsatz kommen.

Die sechs Volvo FM electric für den Großraum Wien, die nun im Rahmen des ZET-Projekts eingesetzt werden, hatte Lidl Österreich bereits Anfang des Jahres in Betrieb genommen. Bereits seit September 2022 hatte der Lebensmittel-Discounter das kleinere Modell Volvo FL electric getestet und wollte von diesem eigentlich sechs Fahrzeuge anschaffen. Doch später entschied sich Lidl stattdessen für den Kauf des größeren Modells Volvo FM electric. Dieser Modellwechsel dürfte die eigentlich noch für 2023 geplante Einführung verzögert haben.

Lidl Österreich ist unterdessen nicht das einzige Unternehmen, das im Rahmen der Initiative „Zero Emission Transport“ in Wien Elektro-Lkws einsetzt. Auch die Drogeriemarkt-Kette dm und die Spedition Dachser beliefern die entsprechenden Wiener Bezirke emissionsfrei mit Elektro-Trucks.

wko.at, lidl.at