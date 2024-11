Arriva elektrifiziert drittes Busdepot in London

Bereits im Jahr 2021 hatte Arriva die Busdepots Brixton Tramshed und Enfield elektrifiziert, die eine Flotte von insgesamt 54 Elektrobussen beheimaten. Mit Thornton Heath wurde nun das dritte Londoner Busdepot mit der nötigen Ladeinfrastruktur ausgestattet, um zunächst 22 und ab Frühjahr nächsten Jahres 109 E-Busse mit Energie versorgen zu können. Details zur Lade-Hardware, Anzahl der Ladepunkte oder auch Ladeleistungen nennt das Unternehmen jedoch nicht. Dafür erwähnt Arriva, dass zudem ein neues Umspannwerk mit einer Verkabelung von insgesamt fünf Kilometern installiert wurde.

„Ich bin stolz darauf, dass unser Programm zur Elektrifizierung von Depots in London an Fahrt gewinnt. Dieses dritte Depot ist jetzt bereit, eine große Flotte emissionsfreier Busse zu bedienen. Ich bin stolz darauf, dass unser Programm zur Elektrifizierung von Betriebshöfen in London an Fahrt gewinnt und dieser dritte Betriebshof nun bereit ist, eine umfangreiche Flotte von emissionsfreien Bussen zu bedienen. Dies ist eine bedeutende Investition für Arriva und ein Bekenntnis zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit TfL bei der Umsetzung der Dekarbonisierungsagenda. Mit jedem Depot, das wir elektrifizieren, reduzieren wir die Emissionen und verbessern die Luftqualität, während wir gleichzeitig neue Standards für den Fahrgastkomfort setzen“, so Jens Abromeit, Geschäftsführer von Arriva UK Bus.

Insgesamt investiert das Verkehrsunternehmen 730 Millionen Pfund in die Modernisierung der Depots. Wie hoch die Investition für Thornton Heath ausfiel, darüber gibt es keine Auskunft. Mit dem neuen Depot sind immerhin bereits drei von 14 umgebaut. Die Arbeiten zur Elektrifizierung der Arriva-Betriebshöfe in Tottenham, Palmers Green, Croydon und Norwood sind derzeit im Gange. Zur Fertigstellung gibt es jedoch keine Information, auch nicht, wann die Arbeiten an den restlichen Depots aufgenommen werden. Klar ist hingegen, dass bis 2030 alle 14 Busbetriebshöfe umgebaut sein sollen. Für dieses Zieldatum gibt es auch einen Grund: Bis dahin soll die gesamte Busflotte unter Transport for London (TfL) in der Stadt vollständig emissionsfrei betrieben werden.

arriva.co.uk