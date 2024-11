First Bus ordert 36 E-Busse für Aberdeen – darunter umgerüstete Ex-Verbrenner

First Bus gibt an, für die neuen E-Busse insgesamt 12,7 Millionen Pfund (rund 15,3 Millionen Euro) auszugeben. Die Anschaffung ist Teil eines von First Bus angekündigten Investitionspakets in Höhe von 100 Millionen Pfund für die Jahre 2024 und 2025. Fernziel des ÖPNV-Betreibers ist es, bis 2035 eine vollständig emissionsfreie Flotte zu schaffen.

Die 36 nun bestellten E-Busse sollen rund um die Robert Gordon University in Aberdeen eingesetzt werden. „Die Studenten der Universität werden Hauptnutzer der neuen Busse sein“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Konkret will First Bus die neuen Fahrzeuge auf den Linien 1 und 2 einsetzen. Die ersten Einheiten aus der Bestellung sollen bereits Anfang 2025 in Aberdeen ankommen.

Dass First Bus dabei auch auf umgerüstete Busse setzt, hat sich bereits abgezeichnet: NewPower, ein im Sommer gegründeter neuer Geschäftsbereich von Wrightbus zur Umrüstung von Dieselbussen auf Elektroantrieb, erhielt im Juli einen Auftrag von First Bus, um 30 Bussen umzubauen.



firstgroupplc.com