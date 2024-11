Flugtaxi-Hersteller Archer hofft auf 500-Millionen-Auftrag aus Japan

Sollte Soracle tatsächlich die Gesamtsumme von 100 Flugtaxis verbindlich bestellen, so wäre dies ein Auftragsvolumen von rund 500 Millionen US-Dollar. Das wäre ein riesiger Auftrag für Archer, das den Automobilkonzern Stellantis zu seinen Investoren zählt und mit den deutschen Flugtaxi-Startups Lilium und Volocopter konkurriert.

Doch wer steckt hinter Soracle? Dabei handelt es sich um ein neu gegründetes Joint Venture von Japan Airlines und Sumitomo Corporation, das darauf abzielt, Advanced Air Mobility (AAM) nach Japan zu bringen, also fortschrittliche Luftmobilitätsdienste.

Soracle beabsichtigt, seinen Betrieb in Japan mit den vollelektrischen Midnight-Flugzeugen von Archer zu starten, die vertikal starten und landen sollen (eVTOL). Mit den Piloten-gesteuerten Fliegern, die Platz für vier Passagiere bieten, will Soracle Lufttaxiflüge in Städten anbieten, in denen der bestehende Bodentransport durch Verkehr oder geografische Hindernisse eingeschränkt ist. Zu den Routen könnten Orte wie Tokio, Osaka, Nagoya, Hokkaido, Setouchi und Okinawa gehören. Ziel von Soracle ist es, ein Verkehrsnetz zu schaffen, das durch Mobilität am Himmel „neue Werte“ schafft, so das Unternehmen.

Um dies zu erreichen, hat sich Soracle das Recht gesichert, bis zu 100 Midnight-Flugzeuge von Archer im Gesamtwert von etwa 500 Millionen US-Dollar zu bestellen. Beim Erreichen bestimmter Meilensteine vor der Auslieferung der Flugzeuge würden Vorauszahlungen fällig werden.

„Japan ist weithin für seinen zukunftsorientierten Ansatz im Transportwesen bekannt, und diese Investition in fortschrittliche Luftmobilität ist ein weiteres Beispiel dafür“, sagt Archer-Manager Andrew Cummins. „Wir sind stolz darauf, mit Soracle an der Spitze dieser neuen Ära des Fliegens zu stehen – gemeinsam setzen wir uns dafür ein, dem Land eine innovative, nachhaltige und bequeme Transportalternative zu bieten.“

„Durch den Betrieb von eVTOL-Flugzeugen möchte Soracle das Leben und die Gesellschaft bereichern, indem es zugänglichere Lufttransportdienste in Japan schafft. Wir werden den Fluggästen sichere und zuverlässige Dienstleistungen anbieten, indem wir unser umfangreiches Wissen nutzen, das wir bei Japan Airlines und der Sumitomo Corporation gesammelt haben“, sagt Soracle-CEO Yukihiro Ota. „Die heutige Ankündigung ist ein erster Schritt, um die Zukunft, die wir uns vorstellen, Wirklichkeit werden zu lassen.“

Archer und Soracle wollen eng mit der japanischen Zivilluftfahrtbehörde (JCAB) zusammenarbeiten, um die erforderlichen Genehmigungen und Zertifizierungen zu erhalten. Als ersten Schritt zur Kommerzialisierung seiner Dienste in Japan planen Archer und Soracle eine öffentliche Flugvorführung auf der Weltausstellung, die zwischen April und Oktober 2025 in Osaka stattfindet.

Das Elektroflugzeug Midnight von Archer wurde für Flüge mit einer Strecke von ca. 30 bis 80 Kilometern konzipiert. Es soll laut Unternehmen eine Höchstgeschwindigkeit von rund 240 km/h erreichen. Midnight soll dabei 100-mal leiser als ein Hubschrauber in Reiseflughöhe ein. Das Fluggerät ist für vier Passagiere mit Handgepäck sowie einen Piloten ausgelegt.

Im September meldete Archer, dass es dieses Jahr bereits über 400 Testflüge unternommen hat. Noch fehlt für Midnight aber die Musterzulassung der US-Luftfahrtsbehörde FAA, so dass der Betrieb bislang nicht aufgenommen werden konnte. Doch das Unternehmen ist zuversichtlich, diese Zulassung bald zu erhalten, und will in wenigen Wochen mit der Serienfertigung seines E-Flugzeugs beginnen. Zunächst sollen zwei Flugzeuge pro Monat hergestellt werden. Bei den ersten Fluggeräten wird es sich um Pilotflugzeuge handeln, die für Testzwecke und frühen kommerziellen Einsatz bestimmt sind. Bereits im 4. Quartal 2025 will Archer seine ersten kommerziellen Flugtaxidienste in den Vereinigten Arabischen Emiraten anbieten.

archer.com (Soracle), archer.com (letzter Absatz)