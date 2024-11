Lucid will Polizei-Autos in Kalifornien liefern

Die Fotos des besonderen Fahrzeugs hat Lucid selbst auf X veröffentlicht. In dem kurzen Social-Media-Post hat der Hersteller auch die „unübertroffene Kombination aus Reichweite, Innen- und Kofferraum sowie Leistung“ hervorgehoben. Ob das Einzelstück überzeugen konnte, ist nicht überliefert. Es ist auch offen, welche Antriebsversion Lucid für die Tests zur Verfügung gestellt hat.

In den Antworten auf den Post kam das Einzelstück überwiegend gut an – vor allem aufgrund der Optik. Einem potenziellen Lieferauftrag für Lucid durch die California Highway Patrol (CHP) stehen viele User aber kritisch gegenüber. Dabei stehen vor allem die Kosten im Fokus: „Looks great but most agencies won’t dump $100,000 on a pursuit vehicle.“

In den USA startet der Lucid Air derzeit bei 71.400 Dollar – mit der kleineren Batterie in der „Pure“-Ausstattung. Der Lucid Air Touring kostet schon 80.400 Dollar, mit dem Grand Touring (112.400 Dollar) fällt auch die erwähnte 100.000er Marke. Um das Top-Modell Sapphire für 250.500 Dollar dürfte es sich vermutlich nicht handeln – auch wenn diese 920-kW-Variante von U.S. Armor auch als gepanzertes Fahrzeug angeboten wird.

Bild: Lucid Motors Bild: Lucid Motors Bild: Lucid Motors

teslarati.com, x.com