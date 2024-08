Kugelsichere E-Limousine für eine halbe Million Dollar

Das Unternehmen bewirbt das Modell als das „schnellste gepanzerte Fahrzeug der Welt“. In der Original-Version sprintet die Luxusversion von Lucid Motors‘ Air in 1,89 Sekunden von 0 auf 60 mph (96 km/h). In der gepanzerten Variante dürfte die Zeit nicht wesentlich darüber liegen. Beim Preis macht sich der Unterschied zwischen Original und Sonderanfertigung schon klarer bemerkbar: Während Lucid für den Air Sapphire 249.000 US-Dollar aufruft, sind es bei der U.S. Armor Group 475.000 US-Dollar.

Lucid Motors hatte die finalen Spezifikationen seiner Flaggschiff-Modellvariante Air Sapphire vor ziemlich genau einem Jahr veröffentlicht. Sie bringt es mit ihren drei Motoren auf eine Systemleistung von besagten 920 kW und eine EPA-Reichweite von 427 Meilen (687 Kilometer). Der Antriebsstrang wurde von Lucid inhouse entwickelt und wird auch vom Unternehmen selbst gebaut.

dropbox.com, luxexpose.com