MAN Engines zeigt robuste Batterie für Lkw und Baumaschinen

Das „MAN BatteryPack“ besteht nach Angaben von MAN Engines aus Nickel-Mangan-Kobalt-Batteriezellen. Das Unternehmen, ein zur MAN-Gruppe gehörender Hersteller von stationären Motoren zur Strom- und Wärmeerzeugung, gibt an, dass ein einzelnes Batteriepaket der neuen Generation 89 kWh Energie bereitstellt, wovon 80 kWh genutzt werden können. Jedes Pack vereint mehrere in zwei bis vier Lagen angeordnete Batteriemodule in einem Bauraum. Da die Batteriepacks modular aufgebaut sind und in drei verschiedenen Formen – „von nahezu quadratisch bis langgestreckt“ – angeboten werden, können Kunden „aus einer Vielzahl von Integrationsmöglichkeiten in unterschiedliche Bauräume wählen“.

Gefertigt wird das „MAN BatteryPack“ im MAN Truck & Bus-Werk in Nürnberg. Bei der Entwicklung haben die Ingenieure von MAN Engines laut Pressemitteilung „Zellchemie, Ladezyklen, mechanische Robustheit, Vibrationsfestigkeit und Lebensdauer“ in den Vordergrund gestellt. Die neue Batterie soll vor allem in mobilen Anwendungen wie mobilen Ladestationen, Radladern, Reach Stackern und anderen Nutz- und Off-Highway-Fahrzeugen eingesetzt werden.

„Wir sehen MAN BatteryPacks unter anderem in mobilen Ladelösungen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind und gleichzeitig eine Vielzahl von unterschiedlichen Einsatzbedingungen erfüllen müssen. Dabei bietet die Zellchemie NMC im Vergleich zu anderen Zellchemien eine hohe Energiedichte, die für mobile Anwendungen sehr entscheidend ist“, sagt Reiner Rößner, Head of Sales MAN Engines. Er betont ferner, dass sein Unternehmen den gesamten Lebenszyklus der Batterie als geschlossenen Kreislauf bis hin zum Recycling betrachtet. Batterien, die ihr Lebensende erreicht haben, sollen daher später zu neuen Batterien recycelt werden, wobei Rohstoffe wie Nickel, Mangan, Kobalt oder Lithium zurückgewonnen werden.



