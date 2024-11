Kia gewinnt DHL Korea als Kunde für PBV-Transporter

Dass Kia in den Markt leichter Nutzfahrzeuge vorstoßen will, ist spätestens seit einer von den Südkoreanern Anfang des Jahres vorgestellten Zukunftsstrategie namens „Platform Beyond Vehicle“ (PBV) klar. Im Fokus stehen dabei modulare E-Nutzfahrzeuge und die Integration von Vernetzung, Robotik und autonomem Fahren. Die Abkürzung PBV gilt sonst als Kürzel für „Purpose Built Vehicles“, also etwa für speziell auf Taxi-Dienste und Ride-Hailing-Anbieter ausgelegte Elektrofahrzeuge. Die neue PBV-Plattform von Kia stößt in diese Richtung, soll aber über den üblichen Ansatz weit hinausgehen. Es geht um maßgeschneiderte Fahrzeuge in Kombination mit fortschrittlicher Software und individuellen Dienstleistungen.

Mit DHL Korea zeichnet sich nun ein erster Großkunde für die neuen Kia-Fahrzeuge ab. Im Rahmen der Vereinbarung wird Kia nicht nur den PV5 liefern, sondern auch „optimierte Modelle entwickeln, indem Spezifikationen ermittelt werden, die für das Geschäft von DHL Korea geeignet sind“. Mittel- bis langfristig wollen die Partner ihre Zusammenarbeit zudem um „verschiedene PBV-bezogene Services ergänzen, etwa das Aufladen von Fahrzeugen oder Garantieleistungen“. Darüber hinaus gibt Kia an, die Zusammenarbeit auf weitere Weltregionen ausdehnen zu wollen – „einschließlich Asien und Europa“.

Kia wolle durch seine PBVs einerseits die Produktivität des DHL-Geschäfts verbessern und andererseits die Elektrifizierung als Partner aktiv unterstützen, betont Won-Jeong Jeong, Executive Vice President und Leiter der Korea Business Division bei Kia.

Im September unterzeichnete Kia für seine PBVs bereits eine Vertriebsvereinbarung mit Fujitsu, um den japanischen Markt zu erschließen. Außerdem zeigte der Hersteller Studien der Fahrzeuge auf der IAA Transportation 2024 in Hannover. Seitdem wissen wir, dass Kia sein PBV-Segment zunächst auf drei Fahrzeugen gründen will, dem PV5, dem PV1 und dem PV7. Auf der IAA Transportation waren Varianten des PV5 und PV7 zu sehen, konkret die vier Studien PV5 High Roof Concept, PV5 People Mover Concept, PV5 3D Concept und PV7 Concept.

Der PV5 ist es wie erwähnt auch, der als erstes Serienfahrzeug auf den Markt kommen soll. Mit dem PV7 und PV1 plant die koreanische Marke zudem ein größeres und ein kleineres Modell. Ihre Einführung soll sukzessive erfolgen. Gebaut werden sie künftig in einer bereits angekündigten neuen Fabrik auf dem Gelände des bestehenden Kia-Werks Hwaseong in der Provinz Gyeonggi. Das Werk ist ab 2025 zunächst auf bis zu 150.000 Fahrzeuge pro Jahr ausgelegt.



