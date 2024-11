Xiaomi will wohl im 1. Quartal 2025 sein zweites Fahrzeug herausbringen

Der in China zu Preisen von umgerechnet unter 30.000 Euro erhältliche SU7 ist eine echte Überraschungsgeschichte: Mitte November erreichte das Modell bereits die Marke von 100.000 ausgelieferten Autos. Bis Ende des Jahres sollen es bereits 130.000 Einheiten sein. Entsprechend generiert der neue Elektroauto-Geschäftsbereich von Xiaomi schon ordentlich Umsatz: Für das dritte Quartal 2024 meldete Xiaomi für sein Elektroauto-Business einen Umsatz von 9,5 Milliarden Yuan (1,24 Milliarden Euro). Das ist ein Anstieg um 52,1 Prozent im Vergleich zum vorangegangenen Quartal, in dem der Umsatz 6,2 Milliarden Yuan (etwa 809 Millionen Euro) betrug. Der übliche Vergleich zum Quartal des Vorjahres ist bei Xiaomi noch nicht möglich, da das Unternehmen erst seit April seine E-Autos ausliefert und somit nennenswerte Umsätze generiert.

Schon seit längeren gab es Medienberichte, dass Xiaomi zeitnah weitere Fahrzeuge auf den Markt bringen will. Bei einem Fahrzeug ist das bereits bestätigt: Der SU7 Ultra ist ein Sportwagen-Derivat des SU7, der in China seit kurzem vorbestellt werden kann und der umgerechnet ab 106.000 Euro kosten soll.

Und nun werden auch die Gerüchte um ein weiteres Modell konkreter: Das intern mit dem Codenamen MX11 bezeichnete Fahrzeug soll ein elektrisches SUV sein. Und es soll bereits im Februar oder März 2025 auf den Markt kommen, berichtet CN EV Post und beruft sich dabei auf das lokale Medium Caijing. Damit würde es relativ parallel zum SU7 Ultra herauskommen, dessen Auslieferungen im März beginnen sollen.

Weiterhin heißt in dem Bericht, dass der MX11 das Model Y von Tesla angreifen solle. Dieser Angriff dürfte unter anderem über den Preis erfolgen – somit müsste der MX11 die umgerechnet rund 33.000 Euro unterbieten, die Tesla für die Basisversion des Model Y in China aufruft.

Laut einem im September geleakten Dokument dürfte Bosch einer der Zulieferer für den MX11 sein und für das E-SUV sein „Dynamic Power Braking“ (DPB) beisteuern. Auch soll Bosch für ein noch größeres SUV von Xiaomi, das 2026 erscheinen soll und auf den Codenamen N3 hört, seine „Intelligent Power Braking“-Technologie zuliefern.

Xiaomi treibt derzeit parallel den Bau der zweiten Phase seiner Elektroauto-Fabrik im Großraum Peking voran, die bis Juni 2025 abgeschlossen sein soll, so Caijing. Dieser zweite Abschnitt des Werks soll bereits im Juli oder August 2025 in Betrieb gehen. Dadurch würde Xiaomi eine Produktionskapazität von 300.000 Fahrzeugen pro Jahr erreichen, so der Bericht.

cnevpost.com